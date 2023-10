TrenDevice S.p.A. conclude con successo l’aumento di capitale

La società TrenDevice S.p.A., attiva nell’economia circolare, ha completato con successo l’offerta di azioni ordinarie di nuova emissione. Questa offerta faceva parte di un aumento di capitale precedentemente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nel settembre 2023.

Durante il periodo dell’offerta, che è iniziato il 25 settembre 2023 e si è concluso il 12 ottobre 2023, sono stati esercitati 1.877.205 diritti di opzione per sottoscrivere 853.275 nuove azioni, corrispondenti al 12,38% del totale delle azioni offerte. Questo ha rappresentato un valore di 221.851,50 euro. Inoltre, sia il Presidente e Amministratore Delegato, Antonio Capaldo, nella foto, che l’Amministratore Delegato, Alessandro Palmisano, hanno sottoscritto una parte dell’aumento di capitale per un totale di circa 25.000 euro ciascuno.

Alcuni investitori hanno anche impegnato circa 700.000 euro per sottoscrivere le nuove azioni non acquistate durante l’offerta iniziale.

I diritti non esercitati durante il periodo dell’offerta, pari a 13.282.060 diritti, saranno offerti in Borsa il 16 e 17 ottobre 2023, a meno che non vengano venduti integralmente il 16 ottobre, in tal caso l’offerta verrà chiusa in anticipo. Questi diritti consentono l’acquisto di un totale di 6.037.300 azioni a un prezzo di 0,26 euro per azione, con un rapporto di 5 azioni per ogni 11 diritti.

È importante notare che per esercitare i diritti e sottoscrivere le azioni, gli investitori devono farlo tramite intermediari autorizzati entro il 17 ottobre 2023 o entro il 18 ottobre 2023, a seconda dell’esito dell’offerta in Borsa.

Le azioni sottoscritte in seguito all’Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno di esercizio dei diritti.

Dopo l’Offerta in Borsa, il Consiglio di Amministrazione potrebbe scegliere di assegnare eventuali azioni non ancora sottoscritte a terzi entro la fine del 2023.