CNH completa l’acquisizione di Hemisphere GNSS, consolidandole competenze tecnologiche di guida e connettività

CNH Industrial (nella foto, l’a. d. Scott Wine) ha completato l’acquisizione di Hemisphere GNSS (Hemisphere), leader mondiale nelle tecnologie di navigazione satellitare, per un corrispettivo totale di 175 milioni di dollari. L’acquisizione rafforza il portafoglio di tecnologie di precisione, automazione e autonomia di CNH, aprendo nuovi orizzonti verso ulteriori innovazioni nei segmenti delle macchine agricole e per le costruzioni. L’azienda ha compiuto un ulteriore passo avanti nel processo di integrazione verticale per fornire ai suoi clienti tecnologie all’avanguardia che garantiscano massime prestazioni e un’esperienza d’uso ottimale. Grazie al know-how e alla rete di Hemisphere, CNH sta accelerando il proprio percorso strategico per conquistare la leadership nelle tecnologie di automazione, realizzare un ciclo agricolo completamente autonomo ed estendere e migliorare l’automazione e l’autonomia in un’ampia gamma di applicazioni per l’agricoltura e le costruzioni. “L’acquisizione di talenti e risorse di Hemisphere in CNH riflette il dinamismo dell’azienda volto a investire in tecnologia e innovazione. A partire dal 2024, porteremo ancora più valore ai nostri clienti attraverso progressi significativi nel nostro percorso verso l’automazione di alcune operazioni fino al funzionamento completamente autonomo”, ha dichiarato Marc Kermisch, Chief Digital & Information Officer di CNH. CNH è impegnata all’innovazione ispirata dal cliente. Vogliamo rendere i settori dell’agricoltura e quello delle costruzioni più semplici, più produttivi e sostenibili fornendo ai nostri clienti macchine intelligenti che li aiutino a compiere decisioni più informate.