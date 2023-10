doValue acquisisce contratti per 689 mln dalle banche spagnole

doValue S.p.A. (nella foto, l’a. d. Manuela Franchi) è lieta di annunciare di aver acquisito nei primi nove mesi del 2023 nuovi contratti per un valore di 689 milioni di euro da importanti banche spagnole, tra cui Banco Sabadell e CaixaBank, e da altri investitori. I portafogli acquisiti comprendono un mix di NPL e REO. Circa 250 milioni di euro di asset sono già stati on-boarded quest’anno, mentre è attualmente in corso l’onboarding dei restanti portafogli. I nuovi contratti acquisiti confermano la strategia di doValue volta ad accrescere il proprio business sia attraverso una diversificazione e allargamento dei clienti, come dimostrano il contratto esistente con Santander, il nuovo contratto con Banco Sabadell e il progetto pilota con CaixaBank, sia con l’attuale strategia di diversificazione delle classi di attività. I nuovi contratti acquisiti riguardano infatti nuovi portafogli, nuovi clienti e nuovi servizi offerti alle banche, inclusi “early in arrears”. Con i nuovi contratti acquisiti da inizio anno doValue rafforza la sua linea strategica volta a posizionare la Società come principale partner di servicing delle principali banche spagnole.