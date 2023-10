Ares Management lancia Ares European Strategic Income Fund per ampliare la sua offerta al canale patrimoniale globale

Ares Management Corporation, importante gestore di investimenti alternativi a livello globale, ha annunciato il lancio di Ares European Strategic Income Fund (“AESIF”), un nuovo fondo di prestiti diretti senza scadenza (open-ended) che offrirà ai singoli investitori in Europa e in Asia accesso alla strategia di Ares dei prestiti diretti in Europa.

Ares ha lanciato la sua strategia di prestiti diretti in Europa nel 2007, ottenendo il vantaggio da primo arrivato in un mercato nascente. Da quel momento in poi, la strategia europea dei prestiti diretti ha elargito prestiti per oltre 56 miliardi di euro (61 miliardi di dollari) in capitali, consolidando una tradizione di lunga data con cicli collaudati. Oggi, Ares rappresenta il più grande fornitore di soluzioni di prestiti diretti per il mercato europeo, con oltre 55 miliardi di euro (60 miliardi di dollari) di beni in gestione dedicati alla strategia e oltre 85 professionisti di investimenti nelle sei sedi di origine a Londra, Francoforte, Parigi, Stoccolma, Amsterdam e Madrid, al 30 giugno 2023.

AESIF sarà l’ultima aggiunta alla piattaforma Ares Wealth Management Solutions (“AWMS”) e la prima offerta nelle regioni di Europa e Asia. Utilizzando la forza e le dimensioni della piattaforma leader di credito privato globale di Ares e la sua vasta esperienza in Europa, AESIF è stata progettata per offrire un portafoglio ampiamente diversificato composto principalmente da prestiti garantiti senior a tasso variabile, originati direttamente, ad aziende in attivo in Europa occidentale. AESIF intende offrire agli investitori una soluzione di reddito essenziale con una significativa protezione dai ribassi e rendimenti stabili in un formato che offre minimi di investimento inferiori rispetto ai tradizionali prodotti di investimenti alternativi.

“L’espansione della nostra offerta di prodotti patrimoniali riflette il costante impegno di Ares ad offrire migliori soluzioni di investimento e servizi ai clienti alla nostra base in rapida crescita di singoli investitori a livello globale”, ha dichiarato Raj Dhanda, nella foto, Partner e Responsabile globale della gestione patrimoniale. “Con prodotti che spaziano dal settore immobiliare al credito privato, alle classi patrimoniali secondarie di private equity, guardiamo con aspettativa allo sviluppo di nuove offerte e manteniamo l’impegno a portare le soluzioni di investimento privato di qualità istituzionale di Ares al canale patrimoniale in tutto il mondo”.

“Come pioniere nel settore dei prestiti diretti in Europa con più di 15 anni di esperienza negli investimenti per conto di investitori istituzionali, siamo entusiasti di offrire ai singoli investitori la forza delle capacità di origine e realizzazione di Ares”, ha dichiarato Blair Jacobson, Partner e Co-responsabile del credito europeo. “Crediamo che l’attuale opportunità di mercato sia una delle più entusiasmanti da diversi anni a questa parte e che la nostra posizione di leadership come piattaforma globale ben capitalizzata ci offra vantaggi competitivi nell’individuare e gestire investimenti per offrire rendimenti corretti per il rischio interessanti per conto dei nostri investitori”.

“Questa è una fase entusiasmante nella fornitura di accesso globale alle strategie di investimento leader di mercato di Ares”, è stato il commento di Mark Serocold, Partner e Responsabile delle soluzioni di gestione patrimoniale per la regione EMEA. “Siamo lieti di lanciare AESIF, che si basa sulla forza della nostra strategia di prestiti diretti in Europa e per creare un più ampio accesso alla nostra gamma di prodotti consolidati per i singoli investitori in Europa e in Asia”.

Fin dal lancio di AWMS nel 2021, Ares ha mantenuto l’attenzione sull’ampliamento della sua piattaforma patrimoniale per offrire accesso ai mercati privati ed educazione ai consulenti finanziari e ai loro clienti. Con un team in continua espansione che si avvale di oltre 130 professionisti negli Stati Uniti, in Europa e in Asia, AWMS rappresenta una delle piattaforme di distribuzione patrimoniale e servizi ai clienti più ricche di risorse nel panorama odierno degli investimenti alternativi.