Gentiloni: “La crescita Ue è debole ma evitata la recessione”

“L’economia europea” è avviata verso una “crescita debole” e le “stime dell’Fmi” sono solo leggermente peggiori da quelle della Commissione ma “quando vedo queste previsioni penso a che un anno fa ci attendevamo uno scenario peggiore: recessione, grandi problemi sulle forniture di energia e black out”.

Lo ha detto il commissario Ue all’economia Paolo Gentiloni al festival dell’economia che si tiene in parallelo al vertice Fmi a Marrakech secondo cui questo “scenario non si è materializzato per l’enorme capacita’ di adattamento” dimostrata dall’Europa.

