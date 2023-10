Navigando tra i sapori: Confagri Wine Boat alla Milano Wine Week

Confagricoltura rinnova la presenza alla Milano Wine Week, la rassegna di eventi diffusi che fanno del capoluogo lombardo la capitale del vino per nove giorni. Sono attesi migliaia di operatori del settore e appassionati del buon bere da tutto il mondo.

Fino a domenica 15 ottobre, la Confederazione accoglierà esperti e appassionati in due siti d’eccezione. Novità di quest’anno è la Confagri Wine Boat: un battello per incontrare le aziende vinicole e degustare i migliori vini italiani, navigando lungo il Naviglio Grande.

Sulla Confagri Wine Boat si terranno sia gli incontri B2B, con i buyer di Stati Uniti, Thailandia, Corea del Sud, Regno Unito, sia le attività aperte al pubblico, su prenotazione.

Il programma delle degustazioni, ognuna della durata di un’ora, navigando sul Naviglio.

Oggi è la volta della Campania; martedì 10 della Toscana e ancora della Campania. Mercoledì 11 vino al femminile con una selezione di cantine guidate da imprenditrici; venerdì 13 i vini della cantina calabrese Statti; sabato 14 è la volta della “terra del mito” del Lazio e, alla sera, ci si sposta idealmente nelle Langhe. Domenica 15 chiude l’azienda veronese Capurso.

A Palazzo Bovara, in Corso Venezia, fulcro della manifestazione milanese, Confagricoltura firma la giornata conclusiva dell’intera kermesse. Domenica 15 ottobre protagonisti saranno i vini della provincia di Latina con un tour tra le bontà enogastronomiche dell’Agro Pontino.