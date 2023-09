OMER S.p.A. e Hitachi Rail, nuovo contratto per componenti di arredo per la metropolitana di Milano

OMER S.p.A.– società attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario – comunica di aver sottoscritto, con Hitachi Rail, un contratto avente ad oggetto la fornitura di componenti di arredo per 46 treni relativi alla metropolitana di Milano, linee M1, M2 e M3. L’avvio delle forniture da parte di Omer è previsto a partire già dalla fine del 2023, con una durata del contratto prevista fino al 2025. I nuovi veicoli, costituiti da 6 carrozze in alluminio, contribuiranno a rinnovare ulteriormente la rete di trasporto pubblico, offrendo ai passeggeri mezzi più moderni, accessibili e confortevoli. La commessa affidata alla Società è relativa la realizzazione delle pareti trasversali e dei rivestimenti longitudinali del treno, compresi della seduta. Il valore del contratto, del quale non è possibile dare piena disclosure, contribuirà al backlog dell’azienda1 in una percentuale ricompresa in un range tra il 5 e il 10%. Giuseppe Russello, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato di OMER S.p.A., ha commentato: “Siamo contenti di aver siglato questo accordo che permette alla nostra azienda di mettere in campo tutte le competenze acquisite in oltre 30 anni di attività in un progetto che pone la massima attenzione al design, all’accessibilità, al comfort, alla sicurezza ed alla sostenibilità. Questo contratto, inoltre, ci consente di rientrare nel mercato delle metropolitane italiane e di proporre i nostri interiors, prodotti realizzati sia in lega leggera che in materiale composito, già molto apprezzati su altre metropolitane di diverse città europee. Il costante impegno profuso nelle attività di studio e di sviluppo ingegneristico ci permette di proporre al mercato soluzioni innovative, funzionali e all’avanguardia che rispondono alle nuove esigenze di comfort e sicurezza degli utilizzatori”.