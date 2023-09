Reply ridefinisce lo sviluppo del software attraverso l’intelligenza artificiale generativa con KICODE Reply

Reply, annuncia il lancio di un framework proprietario per lo sviluppo del software basato sull’intelligenza artificiale generativa, KICODE Reply. Grazie all’integrazione di modelli di intelligenza artificiale generativa, il framework Reply offre un approccio completamente nuovo in grado di supportare tutte le fasi del ciclo di vita dello sviluppo del software: dalla creazione di user story, alla raccolta dei requisiti e alla progettazione, fino alle fasi di coding, test e deployment. Il nuovo framework sviluppato da Ki Reply, la società del Gruppo Reply specializzata nello sviluppo di software supportato dall’intelligenza artificiale, migliora l’efficienza e la qualità complessiva del software automatizzando le attività ripetitive.

KICODE Reply, grazie ad un’architettura Task-Driven Autonomous Agent System, è in grado di comprendere i comandi in linguaggio naturale e di suddividerli in operazioni secondarie che vengono trasmesse a diversi agenti, proprio come nei sistemi di automazione intelligenti. Questi agenti agiscono, ad esempio, come product owner, sviluppatori front-end o back-end o ingegneri DevOps e sono in grado di eseguire compiti in modo autonomo in base agli obiettivi e alle informazioni fornite dall’utente o da agenti esterni. Gli utenti possono controllare il framework KICODE Reply tramite un’interfaccia, ad esempio per assegnargli nuovi compiti di sviluppo, o in alternativa possono interagire con il framework anche attraverso l’integrazione in piattaforme di sviluppo software comuni come Github o Gitlab tramite webhook.

KICODE Reply offre agli utenti flessibilità, modularità e scalabilità, rendendo possibile lo sviluppo di software in pochi minuti. Con KICODE Reply gli sviluppatori possono essere supportati nei compiti semplici e ripetitivi, in modo che possano concentrarsi su attività più complesse e liberare la loro creatività. Ad esempio, KICODE Reply non richiede una descrizione precisa dei requisiti, ma genera una user story basata su una semplice descrizione dell’obiettivo del progetto e lo raggiunge autonomamente passo dopo passo.

Diverse aziende stanno già sperimendo il framework KICODE Reply per migliorare il loro processo di sviluppo del software, come un’importante casa automobilistica che sta collaborando con Ki Reply ad un Proof of Concept (PoC) per determinare l’idoneità di diversi agenti per la gestione delle richieste di integrazione e la generazione di test.