Terna avvia incontri informativi sul nuovo collegamento in cavo tra Vandoies e Brunico

Si svolgeranno il 25 e il 26 settembre gli incontri informativi organizzati da Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale guidata da Giuseppina Di Foggia, per presentare ai cittadini dei comuni della Provincia Autonoma di Bolzano il piano di realizzazione del nuovo collegamento in cavo interrato tra Vandoies e Brunico.

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 25 dalle 18 alle 20 presso la Sala Comunale di Vandoies, mentre il secondo è programmato per martedì 26 dalle 18 alle 20 presso la Sala Consiliare di Brunico. I tecnici di Terna illustreranno ai cittadini il progetto esecutivo del nuovo collegamento in cavo interrato che si snoda tra i comuni di Vandoies, Chienes, San Lorenzo di Sebato e Brunico.

Nello specifico, saranno fornite informazioni sulle tempistiche e sulle modalità di realizzazione dell’opera e saranno discussi i quesiti delle comunità locali sulla nuova infrastruttura e sull’imminente avvio delle attività di cantiere.

Questi incontri con la cittadinanza, disposti nella fase esecutiva del progetto, sono l’ulteriore strumento previsto nel percorso di progettazione partecipata intrapreso da Terna con il territorio, in coordinamento con la Provincia Autonoma di Bolzano. Sinora, il confronto con tutti i soggetti coinvolti ha consentito di individuare soluzioni progettuali condivise contribuendo a ridurre i tempi di autorizzazione dell’opera.

Il nuovo elettrodotto, per cui Terna investirà circa 50 milioni di euro, sarà lungo 22 km e avrà un ridotto impatto paesaggistico poiché completamente interrato. Il corridoio seguirà per buona parte del suo tracciato il fondo valle del Fiume Rienza lungo la viabilità principale, la SS 49 «della Pusteria». La linea collegherà la nuova Stazione Elettrica di Terna a Vandoies, in prossimità della futura Cabina primaria del distributore locale, all’esistente Cabina Primaria di Brunico. La Stazione, realizzata in tecnologia blindata compatta con ridotto consumo di suolo, è stata progettata per integrarsi con il paesaggio montano in cui si inserisce.

Il progetto servirà a garantire la piena affidabilità dell’alimentazione dei carichi delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina che si terranno nel 2026 e consentirà di aumentare la sostenibilità, l’efficienza e – soprattutto – la resilienza del sistema elettrico in un’area interessata negli ultimi anni da frequenti eventi metereologici estremi.

Questi nuovi incontri si conformeranno ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) definiti dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con l’obiettivo di minimizzarne l’impatto sul territorio. Infatti, i requisiti che l’azienda ha deciso di seguire in modo volontario, consentiranno tra le altre cose, di ridurre le emissioni di CO₂ e il consumo energetico, di scegliere sedi accessibili dal punto di vista strutturale e di favorire prodotti da riciclo e riutilizzo.

Tutte le indicazioni per partecipare e la documentazione del progetto sono disponibili all’indirizzo:

https://www.terna.it/it/progetti-territorio/progetti-incontri-territorio/vandoies-brunico