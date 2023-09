Dal centro di competenza Meditech in arrivo 6 mln per i progetti innovativi delle PMI Meridionali

Sei milioni di euro per supportare i progetti innovativi delle PMI: è la dotazione del Terzo Bando per l’Innovazione promosso dal Centro di Competenza Meditech, attivo in Campania e Puglia.

C’è tempo fino al 14 novembre per presentare progetti di innovazione, finanziabili fino a un massimo di 400 mila euro l’uno, orientati alla sperimentazione, prototipazione e adozione di soluzioni tecnologiche e organizzative basate sulle tecnologie abilitanti, portanti ed emergenti, di Industria 4.0.

Possono partecipare imprese di ogni dimensione, singolarmente o in partenariato (con capofila una PMI). Queste le aree strategiche individuate: aerospazio, agroalimentare, automotive, costruzioni civili, energia, ICT & servizi, pharma/salute, ferroviario e cantieristica. I progetti dovranno essere realizzati nell’arco di 12 mesi.

La domanda di presentazione dei progetti deve essere inoltrata al linkhttps://retecompetencecenter4-0-italia.it/meditech/, entro e non oltre le ore 14.00 (ora italiana) del giorno 14/11/2023.

“Si rinnova il nostro impegno al fianco delle PMI meridionali con la pubblicazione del Terzo Bando per l’Innovazione del nostro Centro di Competenza. – commenta Angelo Giuliana, nella foto, direttore generale Centro di Competenza Meditech – Con una dotazione complessiva di 6 milioni di euro, siamo pronti a supportare progetti fino a 400 mila euro a fondo perduto per coprire fino al 70% delle spese sostenute e collaborare con le realtà più promettenti e innovative dei nostri territori.

In qualità di soggetti attuatori del PNRR, siamo pronti a sostenere la transizione digitale delle imprese di ogni dimensione grazie a una dotazione finanziaria che ammonta complessivamente a 10,5 milioni di euro: al bando, infatti, si sommano 4,5 milioni a supporto dell’acquisto dei nostri servizi, deducibili in alcuni casi fino al 100% da parte delle PMI.

È un’occasione unica per le realtà produttive intenzionate ad accelerare la trasformazione del proprio business model. Il nostro Centro di Competenza si propone di continuare a essere un interlocutore e un partner di primo piano, pronto ad accompagnarle in questo percorso ricco di opportunità”.