Compagnia dei Caraibi investe in prodotti premium con Amari & Affini

La Compagnia dei Caraibi S.p.A., un’azienda leader nel settore degli alcolici, ha annunciato di aver firmato un contratto per acquisire fino al 30% del capitale sociale di Amari & Affini S.r.l., un produttore italiano specializzato in prodotti premium e super premium, noto per il suo Amaro Manfredi. Questa operazione è stata effettuata tramite la controllata Refined Brands.

Amari & Affini è situata a Montalto Uffugo (CS) ed è stata partecipata al 75% da Vecchio Magazzino Doganale S.r.l. e al 25% da Stefano Curcio, entrambe parti non correlate alla Compagnia dei Caraibi. L’azienda ha una notevole esperienza nella lavorazione di erbe e nella produzione di prodotti di alta qualità.

Questa operazione rappresenta una collaborazione consolidata tra la Compagnia dei Caraibi e Vecchio Magazzino Doganale, che è proprietaria di Jefferson Amaro Importante, un marchio distribuito dalla Compagnia sin dal suo lancio nel 2016.

Nel 2022, Amari & Affini ha registrato ricavi di circa 91.000 euro, con un EBTDA vicino a zero e un debito netto di circa 115.000 euro.

L’obiettivo principale di questa acquisizione è espandere il portfolio di marchi di proprietà della Compagnia dei Caraibi. Ciò includerà l’introduzione di nuovi marchi, il rebranding di alcune etichette esistenti e l’esplorazione di sinergie produttive tra le due aziende.

L’acquisto della partecipazione avverrà in due fasi: la prima tranche, corrispondente al 10% del capitale sociale, è stata già completata. La seconda tranche, che rappresenta un ulteriore 20% del capitale sociale, sarà oggetto di opzione dopo l’approvazione del bilancio di Amari & Affini al 31 dicembre 2023.

Edelberto Baracco (nella foto) – Ceo di Compagnia dei Caraibi “Quella con Vecchio Magazzino Doganale, casa produttrice – fra gli altri – dell’amaro Jefferson, è una sinergia che Compagnia dei Caraibi porta avanti da tempo e che negli anni ci ha visti costruire insieme una crescita importante e ci ha portato a conquistare uno spazio significativo nel segmento dei liquori e amari premium. Il nuovo percorso che nasce sotto il segno di Amari & Affini ci permetterà di ottimizzare l’esperienza consolidata in questi anni dando vita a nuovi progetti che possano raccontare la nostra interpretazione della categoria anche sul mercato internazionale”