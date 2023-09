Confcommercio e Poste Italiane siglano accordo per agevolazioni alle imprese associate

Confcommercio e Poste Italiane (nella foto, il condirettore Giuseppe Lasco) hanno siglato un accordo per offrire alle imprese associate alcune agevolazioni attraverso tariffe dedicate su spedizioni nazionali e servizi di pagamento.

In particolare – si legge in una nota congiunta – grazie a questa nuova partnership, alle imprese del commercio, del turismo, dei servizi e dei trasporti associate sono garantite scontistiche speciali e un’assistenza dedicata su: Poste Delivery Business Prepagata, l’offerta di corriere espresso per spedire documenti e merci destinati a privati e aziende, un servizio completo e flessibile pensato per il mercato dell’e-commerce; Poste Delivery Business Nazionale e Internazionale Postpagato con ulteriori sconti sui relativi servizi premium; Servizio Acquiring Codice Postepay e Postepay Mobile Pos e Postepay Pos Fisico per transazioni di pagamenti con carta anche in mobilità; Carta Prepagata Postepay Evolution Business, la carta di debito prepagata riservata alle Imprese.

“È certamente una partnership strategica di grande spessore – dichiara il responsabile marketing, innovazione e internazionalizzazione di Confcommercio Fabio Fulvio (nella foto) – che ci rende molto felici, perché grazie ad essa le Organizzazioni aderenti al sistema Confcommercio potranno seguire le imprese associate con strumenti molto efficaci tanto sul fronte della spedizione, e ricordiamo il peso acquisito dall’e-commerce anche per molti piccoli-medi operatori commerciali, quanto su quello dell’acquiring. Poter fare leva sulle efficaci soluzioni di Poste Italiane, proponendole a condizioni di favore, è per noi una grande opportunità”.

Grazie al ruolo di Confcommercio e alla capillarità della rete di Poste Italiane, l’accordo evidenzia l’impegno a sostegno delle imprese del territorio consentendo ad ogni associato di beneficiare, da oggi, di molteplici vantaggi su servizi e prodotti funzionali alle esigenze della propria attività.