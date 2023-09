IPG Mediabrands presenta KINESSO, unità tech-driven per l’evoluzione dei brand

IPG Mediabrands, holding media di Interpublic Group (NYSE: IPG) annuncia il lancio di KINESSO, unit basata su performance tech-driven che fornisce una vera intelligence in termini di delivery, in grado di far evolvere i brand. La nuova società è pronta per una crescita attraverso l’integrazione di tre potenti marchi: Kinesso, Reprise e Matterkind, che ora coesistono insieme sotto il nome di KINESSO, parte di IPG Mediabrands. Entro il 2025, il panorama dei media è destinato a subire una trasformazione profonda e irreversibile. Tre tendenze significative daranno forma a questa evoluzione. In primo luogo, il 75% di tutti i media subirà un cambiamento radicale verso l’automazione e l’ottimizzazione basata sull’intelligenza artificiale, rivoluzionando il modo in cui i contenuti vengono creati e distribuiti (Fonte: Digitalization Concepts – Case Studies: AI-Artificial Intelligence”). In secondo luogo, ben il 90% dei contenuti online arriveranno da fonti generate dall’intelligenza artificiale, ridefinendo i confini della creatività e della diffusione di informazioni. Infine, il settore del media retail registrerà un’impennata, con un notevole investimento di 121,9 miliardi di dollari, diventando il quarto canale media più grande a livello globale (Fonte: BestMediaInfo Bureau, dicembre 2022). Insieme, queste tendenze segnano un cambiamento significativo nel settore verso l’automazione, i contenuti basati sull’intelligenza artificiale e investimenti sostanziali nel media retail. Mettendo insieme le potenzialità delle sigle Matterkind, Reprise e Kinesso, sotto il nome di KINESSO, la nuova realtà si trova in una posizione unica sul mercato in grado di unire i dati, derivati ​​dall’intero sistema di marketing di un marchio, in un unico autorevole sistema, intelligente e growth-driven. Le soluzioni prestazionali di KINESSO, l’attivazione e l’ottimizzazione dei media end-to-end, i centri di capability global e l’abilità data/tech, aprono le porte a un approccio ancora più olistico e integrato, a servizio e garanzia del successo dei clienti IPG Mediabrands. “KINESSO per etimologia significa movimento e cambiamento, ed è ciò che stiamo portando in primo piano in questo nuovo business. Siamo qui per aiutare i nostri clienti ad eccellere e assicurarci che le loro vittorie si distinguano dalle altre. KINESSO costituirà il sistema operativo più efficiente e potente sul mercato, alimentato da un’infrastruttura che consente a tutte le nostre agenzie di funzionare con agilità e coerenza a livello globale” ha affermato Jarrod Martin, CEO Global KINESSO. KINESSO ha un’ampia offerta che spazia dal performance marketing ai dati e alla tecnologia ed è una realtà pronta per eccellere a livello digitale attraverso funzionalità avanzate tra cui sistemi search engine, digital experience e piattaforme di intelligence per l’attivazione dei media, intelligenza artificiale e audience development. Con una profonda conoscenza del comportamento dei consumatori, KINESSO offre un motore end-to-end di planning e ottimizzazione fornendo al contempo una strategia data-driven per le piattaforme social, una crescita tangibile nell’e-commerce e la creazione di marketplace specifici per le necessità di ciascun cliente. “Questo è un momento importante nella nostra storia per consolidare il successo collettivo di Matterkind, Reprise e Kinesso. Posizionato nel cuore di IPG Mediabrands, KINESSO amplierà gli orizzonti dei nostri clienti dando priorità all’eccellenza nel futuro del settore media, al miglioramento del delivery di valore e all’impegno nell’innovazione abbattendo le barriere del settore. Siamo entusiasti di offrire questa offerta ai nostri clienti e di promuovere una crescita attuabile per le loro attività” ha affermato Eileen Kiernan, nella foto, CEO Global IPG Mediabrands.