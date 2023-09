Wolftank Group e Matrix Service firmano un accordo di cooperazione per stazioni di rifornimento mobili di idrogeno negli USA

Wolftank Group, specializzato in tecnologie per soluzioni energetiche e ambientali, ha firmato un accordo di cooperazione con Matrix Service Inc (Matrix Service), una consociata di Matrix Service Company (NASDAQ: MTRX) e fornitore leader di servizi ai clienti dei settori energetico e industriale. La cooperazione porta le soluzioni di rifornimento mobile di idrogeno del Gruppo Wolftank sul mercato statunitense ed espande le attività di Matrix Service lungo la catena del valore dell’idrogeno al settore della mobilità, oltre alle sue competenze già consolidate nei serbatoi e nei terminali di stoccaggio criogenici. In questo contesto, il Gruppo Wolftank fornirà le competenze tecniche e le attrezzature, mentre Matrix si occuperà della produzione e dell’assemblaggio degli Hydrogen Smart Containers (HSC) di Wolftank, utilizzati per il rifornimento di idrogeno ai veicoli passeggeri e commerciali. Wolftank perseguirà anche altre aree, come la produzione di idrogeno da depositi naturali.

Inoltre, il Gruppo Wolftank è ora membro della Hydrogen Fuel Cell Partnership in California. Sotto l’ombrello dell’H2FCP, i più importanti attori nel segmento della mobilità a idrogeno sono riuniti per lavorare insieme su soluzioni in gruppi di lavoro e progetti concreti.



“Siamo lieti di collaborare con Wolftank per espandere il loro raggio d’azione negli Stati Uniti, sfruttando il nostro forte marchio e la nostra esperienza nel campo della criogenia per sostenere un’altra parte essenziale della catena del valore complessiva dell’idrogeno, oltre ai serbatoi e ai terminali di stoccaggio”, ha dichiarato John R. Hewitt, presidente e amministratore delegato di Matrix Service Company.



“Siamo contenti di collaborare con Matrix e crediamo che la produzione locale ci consentirà di diffondere le nostre soluzioni in modo più ampio sul mercato degli Stati Uniti. Insieme vogliamo espandere l’infrastruttura dell’idrogeno e realizzare progetti innovativi. Anche la nostra partecipazione all’Hydrogen Fuel Cell Partnership dà un importante contributo in tal senso”, afferma Peter Werth, nella foto, CEO di Wolftank. Il Gruppo Wolftank ha fondato la sua filiale locale negli Stati Uniti, Wolftank USA, nel primo trimestre del 2023 e negli ultimi mesi ha lavorato attivamente allo sviluppo del mercato.