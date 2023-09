Obesità infantile, uno studio rivela l’importanza del trattamento precoce

Uno studio condotto presso il Karolinska Institutet ha evidenziato che il trattamento precoce dell’obesità nei bambini è efficace sia nel breve che nel lungo termine. La ricerca è stata pubblicata su The International Journal of Obesity e ha coinvolto oltre 170 giovani bambini in Svezia che avevano ricevuto una cura per l’obesità. Questi bambini sono stati reclutati per uno studio randomizzato controllato quando avevano tra i quattro e i sei anni, attraverso le cliniche pediatriche della Regione di Stoccolma. I bambini e i loro genitori sono stati assegnati casualmente a una delle tre condizioni di trattamento: trattamento standard, gruppo di supporto per i genitori o gruppo di supporto per i genitori con supporto telefonico di follow-up. Nel gruppo di trattamento standard, i bambini e i genitori hanno partecipato a incontri focalizzati su dieta ed esercizio con un medico, un pediatra e/o un dietista. I due gruppi di supporto per i genitori non coinvolgevano i bambini e si concentravano su come i genitori potessero promuovere uno stile di vita sano nella famiglia in modo positivo e senza conflitti. “Queste conversazioni possono riguardare come stabilire dei limiti, come insegnare ai bambini nuovi comportamenti e come comunicare con asili, nonni, vicini e altri adulti nel mondo dei bambini”, afferma la ricercatrice principale Paulina Nowicka, Professore Associato in Scienze Pediatriche presso il Dipartimento di Scienze Cliniche, Interventi e Tecnologia del Karolinska Institutet, e Professore di Studi Alimentari, Nutrizione e Dietetica presso l’Università di Uppsala. Dopo aver partecipato ai gruppi di supporto per i genitori, metà dei partecipanti è stata assegnata casualmente a ricevere una chiamata telefonica di follow-up. Nowicka afferma che sono stati condotti studi su bambini che sono stati trattati per l’obesità in precedenza, ma la maggior parte di essi è stata seguita solo dopo sei mesi o un anno, quindi non abbiamo dati su come i bambini se la siano cavata per un periodo più lungo. Lo studio condotto dalla Professoressa Nowicka e dai suoi colleghi suggerisce che il trattamento precoce dell’obesità ha un effetto duraturo. “I bambini in tutti e tre i gruppi hanno migliorato la loro condizione fisica e hanno visto una riduzione del loro grado di obesità”, afferma. “I bambini i cui genitori hanno ricevuto il supporto parentale hanno ottenuto i risultati migliori, specialmente quelli che hanno anche ricevuto le chiamate telefoniche di follow-up. Abbiamo anche scoperto che più bambini in questo terzo gruppo hanno mostrato un miglioramento clinicamente rilevante della loro condizione di peso associato a una migliore salute metabolica, con ciò intendo livelli migliori di lipidi ematici e glucosio.” Secondo la Professoressa Nowicka, la maggior parte dei genitori sa quale tipo di cibo dovrebbe essere servito ai propri figli. Tuttavia, la sfida sta nel gestire i bambini che amano il cibo e sono sempre affamati, senza rendere il cibo un tabù. È importante creare una struttura chiara a casa che faccia capire ai bambini che il pranzo è in arrivo e che ci sarà la cena. “Ma è anche importante fare attività insieme per rafforzare i legami familiari, come coinvolgere il bambino nella preparazione dei pasti, dare al bambino verdure se ha fame e non ricompensarlo con il cibo. È anche importante fare in modo che il cibo non sia associato alle emozioni e ai successi.” Anche se l’obesità è difficile da trattare, spiega la Professoressa Nowicka, lo studio dimostra che il trattamento intensivo è sicuro ed efficace per i bambini in età prescolare. “Trattare i bambini a quell’età è molto più efficace rispetto a iniziare il trattamento nell’adolescenza”, afferma. “Alcuni adolescenti stanno considerando la possibilità di sottoporsi a interventi di chirurgia bariatrica e speriamo che ciò possa essere evitato con un trattamento più precoce.”