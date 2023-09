Il Gruppo Labomar ottiene la certificazione B CORP

Labomar SpA raggiunge un nuovo traguardo di sostenibilità. A soli tre anni dall’adozione della qualifica statutaria di Società Benefit, l’azienda nutraceutica italiana attiva a livello internazionale ha ottenuto la certificazione B Corp™ insieme alle controllate Importfab Inc. e Welcare Industries.

Con una valutazione complessiva di 88,3 punti, il Gruppo Labomar è annoverato tra le aziende che guidano un movimento globale impegnato a favore di un paradigma economico inclusivo, equo e rigenerativo, cui attualmente appartengono solo circa 250 imprese con headquarter in Italia e oltre 7.000 nel mondo. Un risultato che rende tangibile il lavoro svolto attraverso BeCircular, programma di sostenibilità del Gruppo Labomar condotto da uno specifico team interfunzionale per promuovere un percorso di cambiamento aziendale, trasformando gli obiettivi di beneficio comune in azioni concrete.

“Abbiamo sempre creduto in un modello d’impresa fondato sulla trasparenza, sul rispetto dell’ambiente, sulle persone, sulla cura e la passione per il benessere, per questo il percorso verso la certificazione B Corp è stato stimolante per tutta la nostra squadra – dichiara Walter Bertin, nella foto, fondatore e Amministratore Delegato di Labomar-. Quando tre anni fa siamo diventati Società Benefit, impegnandoci a generare un impatto positivo sull’ambiente e sulla società, abbiamo avviato un processo di contaminazione virtuosa coinvolgendo le altre realtà del Gruppo e i nostri stakeholder. Penso ad esempio a Importfab, che ha conquistato il traguardo di Società Benefit sulla scia del percorso avviato da Labomar. Del resto, siamo convinti che l’obiettivo di un mondo sostenibile si possa realizzare solo se ciascuno è disposto a dare il proprio contributo attraverso tante piccole e grandi azioni. Oggi, con il raggiungimento della certificazione B Corp, entriamo in un percorso concreto di miglioramento continuo, guidato dal nostro impegno nel voler proseguire con entusiasmo verso orizzonti ancora più ambiziosi, perché la sostenibilità è un cammino di creazione di valore che non si ferma mai”.

La certificazione B Corp attesta che un’azienda operi secondo alti standard di performance sociale e ambientale, responsabilità e trasparenza definiti dalla rete non profit B Lab™. La valutazione, nello specifico, avviene attraverso la compilazione del B Impact Assessment™ (BIA), piattaforma progettata per aiutare le imprese a misurare e gestire l’impatto positivo prendendo in considerazione le seguenti cinque macroaree: Governance, Lavoratori, Comunità, Ambiente e Clienti.

Gli standard di B Lab sono il fulcro del B Impact Assessment: ottengono la certificazione le aziende con un punteggio pari o superiore a 80 che si impegnano legalmente a portare benefici non solo agli azionisti ma a tutti gli stakeholder, ovvero dipendenti, clienti, comunità e

ambiente. Considerato lo score mediano delle imprese che si sottopongono al BIA (pari a 50.9) il risultato conseguito dal Gruppo Labomar (88.3 punti) si conferma pertanto ancor più rilevante.

In particolare, nel riconoscere la bontà delle azioni realizzate nel complesso, si segnala una valutazione particolarmente elevata all’area Governance, un esito che premia l’avvio del percorso di miglioramento continuo compiuto in termini di trasparenza e sostenibilità dei processi.

Ulteriore punto di forza del Gruppo Labomar è l’attenzione alle persone che si concretizza nella creazione di un ambiente lavorativo positivo e stimolante, dove la cura per il benessere dei dipendenti rappresenta una priorità.

La vocazione del Gruppo Labomar al benessere si riflette anche in un autentico impegno verso la comunità attraverso il progetto Local Love, che raccoglie tutte le iniziative a sostegno di associazioni sportive, artistiche, culturali e realtà del territorio, al fine di generare valore sociale e promuovere la bellezza.

Con il monitoraggio e la misurazione delle performance nel corso del tempo, il Gruppo Labomar continuerà a migliorare pratiche e processi di sostenibilità , dando seguito al cammino intrapreso e confermando la propria visione di futuro.