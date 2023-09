Tajani: l’Italia torna protagonista nei Balcani

“Lunedì mattina riunirò tutti i ministri degli Esteri dei Paesi dei Balcani occidentali per affrontare il tema di ingresso in Europa a pieno titolo dei paesi dei Balcani occidentali e per affrontare la questione migratoria: più instabilità c’è e più si favoriscono i flussi migratori”. L’annuncio è del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del forum a Trieste sulla Risorsa del mare. Per Tajani “l’Italia è tornata a essere protagonista nei Balcani dopo anni di disattenzione. C’è una presenza italiana sempre più forte”. Noi “vogliamo che i Balcani rappresentino un’opportunità” del resto – ha aggiunto – “sono i nostri dirimpettai, non c’è soltanto il confine terrestre ma c’è uno sguardo da una parte all’altra del mare e dobbiamo sfruttare questa opportunità per far crescere turismo e le nostre esportazioni”. “Dobbiamo utilizzare al massimo il mare anche per estrarre le risorse necessarie”. Nei giorni scorsi – ha concluso – “ho incontrato il presidente della Repubblica del Montenegro e ricordo che il grande cavo che porta energia dal Montenegro verso l’Italia è sotterraneo”.