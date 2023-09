TIM pronta a distribuire i nuovi iPhone 15, iPhone Plus, iPhone 15 Pro, iPhone Pro Max, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, e AirPods Pro (di 2a generazione) con USB-C

TIM (nella foto, l’a. d. Pietro Labriola) offrirà iPhone 15 e iPhone 15 Plus, caratterizzati da un design in alluminio, con un resistente vetro posteriore a infusione di colore, la Dynamic Island, il chip A16 Bionic, un sistema di fotocamere avanzato che include una potente fotocamera principale da 48MP e il nuovo teleobiettivo 2x, e il connettore USB-C; iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, i modelli Pro più leggeri mai progettati da Apple e realizzati in titanio di grado aerospaziale, robusto e allo stesso tempo leggero, un nuovo tasto Azione, importanti aggiornamenti alla fotocamera, che includono una fotocamera principale più avanzata da 48MP, che offrono l’equivalente di sette obiettivi professionali per una qualità dell’immagine straordinaria e un teleobiettivo 5x, lo zoom ottico più potente mai visto su iPhone, in esclusiva su iPhone 15 Pro Max, il chip A17 Pro che consente di vivere esperienze di gioco di livello superiore e prestazioni professionali, e connettore USB-C con la velocità dell’USB 3; il nuovo e avanzato Apple Watch Series 9, che offre miglioramenti a livello di sistema e nuove funzioni, tra cui il nuovissimo SiP S9, un nuovo gesto magico doppio tap e un display più luminoso; Apple Watch Ultra 2, che consente nuove funzioni allo smartwatch Apple più capace e robusto; e AirPods Pro (di 2a generazione) con connettore di ricarica USB-C, ancora più resistenti alla polvere e nuove esperienze come l’Audio adattivo e il Rilevamento conversazione con iOS 17. I clienti potranno preordinare – online e nei negozi TIM – la famiglia iPhone 15 da oggi, e sarà disponibile a partire da venerdì 22 settembre.

La nuova famiglia Apple Watch, compresa la seconda generazione di Apple Watch SE, e gli AirPods Pro potranno essere ordinati da oggi e saranno disponibili a partire da venerdì 22 settembre.

La famiglia iPhone 15 e iPhone 15 Plus è dotata del nuovissimo vetro posteriore a infusione di colore mai realizzato prima, in una splendida finitura opaca e un nuovo profilo smussato sul guscio in alluminio. Entrambi i modelli presentano la Dynamic Island, un modo innovativo per interagire con gli avvisi importanti e le attività in tempo reale, e un sistema di fotocamere avanzato, inclusa una potente fotocamera principale da 48MP che consente di scattare foto a risoluzione super alta e il nuovo teleobiettivo 2x per uno zoom ottico a tre livelli: sarà come avere una terza fotocamera. La famiglia iPhone 15 introduce anche i ritratti di nuova generazione, così sarà più facile scattare ritratti con un livello superiore di dettaglio e prestazioni superiori anche con poca luce. La velocità e l’efficienza del chip A16 Bionic offrono prestazioni potenti e comprovate, e i modelli iPhone 15 continuano a garantire un’esperienza 5G di alta qualità e super veloce con una qualità audio migliorata per le telefonate, incluse le chiamate FaceTime o con app di terze parti. iPhone 15 e iPhone 15 Plus sono disponibili con display da 6,1” e 6,7″1 in cinque nuovi splendidi colori: rosa, giallo, verde, blu e nero. iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max sono realizzati in titanio di grado aerospaziale, incredibilmente resistente ma leggero: i modelli Pro più leggeri di sempre. Il nuovo design introduce anche bordi smussati e un tasto Azione modificabile, che consente agli utenti di personalizzare la propria esperienza con iPhone. iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max offrono prestazioni e capacità Pro grazie al chip A17 Pro, il primo processore a 3 nanometri del settore. Gli importanti aggiornamenti alla fotocamera offrono l’equivalente di sette obiettivi professionali per una qualità delle immagini straordinaria. Le novità includono una fotocamera principale più avanzata da 48MP che ora supporta la nuova risoluzione super alta da 24MP come default, la nuova generazione di ritratti con messa a fuoco e Controllo profondità, miglioramenti alla modalità Notte e Smart HDR, oltre ad un nuovissimo teleobiettivo 5x disponibile esclusivamente su iPhone 15 Pro Max. La famiglia iPhone 15 Pro supporta ora il Wi-Fi 6E con prestazioni wireless eccezionali e integra la tecnologia 5G superveloce. iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max sono disponibili con display da 6,1” e 6,7″1 e in quattro nuove straordinarie finiture: titanio naturale, titanio blu, titanio bianco e titanio nero. La famiglia iPhone 15 monta il connettore USB-C, uno standard universalmente accettato per la ricarica e il trasferimento dei dati: con lo stesso cavo sarà possibile ricaricare iPhone, Mac, iPad e i nuovi AirPods Pro (di 2a generazione). Tra le peculiarità dei nuovi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max c’è il supporto alla tecnologia USB 3, con una velocità di trasferimento fino a 20 volte superiore rispetto a USB 2. Tutti i modelli offrono funzioni di sicurezza fondamentali per garantire assistenza quando conta di più, tra cui Crash Detection2 e la funzionalità Emergency SOS via satellite.3 iOS 174 rende la famiglia iPhone ancora più personale e intuitiva, introducendo Poster di contatto, che consente di personalizzare il nostro aspetto così come appare ai contatti che ci chiamano. La famiglia iPhone 15 è disponibile con eSIM, un’alternativa più comoda e sicura della sim fisica, che consente agli utenti di rimanere connessi con piani di roaming internazionale a prezzi accessibili quando viaggiano in tutto il mondo.

Apple Watch Series 9 Apple Watch Series 9 aggiunge nuove funzionalità all’orologio più venduto al mondo e raggiunge un significativo traguardo ambientale. Apple Watch Series 9 è più potente che mai grazie al nuovo chip S9 SiP, che migliora prestazioni e capacità, al nuovo magico gesto doppio tap, al display più luminoso, a Siri on-device, ora più veloce e in grado di accedere ai dati salute e registrarli, alla funzione Posizione precisa per iPhone e a molto altro. Apple Watch Series 9 monta di serie watchOS 10: con app riprogettate, la nuova Raccolta smart, nuovi quadranti, nuove funzioni per gli allenamenti in bici e di trekking, nonché strumenti per prendersi cura del benessere mentale, oltre a tutte le funzionalità per prendersi cura della propria salute, monitorare l’attività fisica, nonché gestire comunicazioni e sicurezza. Per la prima volta, i clienti possono scegliere un’opzione a zero emissioni di anidride carbonica per qualsiasi Apple Watch, il che rappresenta un importante traguardo in vista dell’obiettivo 2030 di Apple: il piano di Apple che prevede che entro il 2030 l’intera attività, la filiera produttiva e il ciclo di vita dei prodotti siano neutrali dal punto di vista delle emissioni di carbonio. Tutti i modelli di Apple Watch Series 9 in alluminio con il nuovo cinturino Sport Loop sono carbon neutral. Apple Watch Series 9 consente agli utenti di rimanere connessi, di effettuare chiamate e di ricevere messaggi, anche senza il proprio iPhone nelle vicinanze.

Apple Watch Ultra 2 Apple Watch Ultra 2 porta nuove funzioni sullo smartwatch Apple più capace e robusto, ed è a impatto zero se abbinato ai cinturini Trail Loop o Alpine Loop. Apple Watch Ultra 2 ha tutte le funzioni che gli utenti già amano di Apple Watch Ultra, più il nuovo e potente S9 SiP, il nuovo magico gesto doppio tap, il display Apple più luminoso di sempre, un più esteso range di altitudine, Siri on-device, la funzione Posizione precisa per iPhone e capacità avanzate per gli sport acquatici. Apple Watch Ultra 2 monta di serie watchOS 10, con app riprogettate, la nuova Raccolta smart, esperienze di allenamento evolute per chi va in bici, ulteriori funzioni per le attività outdoor e il nuovo quadrante Modulare Ultra, oltre a tutte le funzionalità per prendersi cura della propria salute, monitorare l’attività fisica, nonché gestire comunicazioni e sicurezza. Apple Watch Ultra 2 consente agli utenti di rimanere connessi, di effettuare chiamate e di ricevere messaggi, anche senza il proprio iPhone nelle vicinanze.

AirPods Pro (di 2a generazione) con USB-C I nuovi AirPods Pro sono stati aggiornati per supportare la ricarica USB-C, che consente di utilizzare un unico cavo per ricaricare direttamente da Mac, iPad e i diversi modelli della linea iPhone 15 (iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max). Il rating di grado IP54 ulteriormente migliorato rende gli auricolari e la custodia ancora più resistenti alla polvere, così da poter essere usati anche per le attività più avventurose. Con iOS 17, tutti gli AirPods Pro (di 2ª generazione) si arricchiscono di funzioni e capacità fantastiche come Audio adattivo, Volume personalizzato e Rilevamento conversazione, che ridefiniscono l’esperienza audio personale.5