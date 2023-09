Macron, su Lampedusa “dovere di solidarietà europea”

Su Lampedusa c’è “dovere di solidarietà europea”, ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron, precisando che “le decisioni verranno prese con l’Italia”.

“Il dovere di tutti noi europei è non lasciare l’Italia sola dinanzi a quello che sta vivendo.

Considero che sia responsabilità dell’Unione europea tutta intera essere al fianco dell’Italia”, ha aggiunto il presidente francese, commentando la situazione dei migranti sull’isola.

Una delegazione della Commissione Europea si è recata a Lampedusa per una missione sul terreno. Lo si apprende da fonti europee sentite dall’ANSA. L’esecutivo blustellato è sull’isola per toccare con mano la situazione e stabilire i prossimi passi.

“L’Italia ha il nostro pieno supporto politico” sulla questione Lampedusa, “stiamo lavorando con Roma dal punto di visto finanziario e operativo”, aveva detto la portavoce della Commissione Ue Anitta Hipper in merito all’emergenza flussi di questi giorni. Interpellata sulla chiusura all’accoglienza dei migranti annunciata dalla Germania, la portavoce ha aggiunto: “Necessitiamo di solidarietà e contiamo su tutti i Paesi membri.

Dobbiamo cooperare a stretto contatto, serve una maggiore solidarietà”.