Salerno, è tempo della Mostra “Massimo Capodanno: Retrospettiva”

Da domani, una straordinaria esposizione fotografica intitolata “Massimo Capodanno: Retrospettiva” prenderà vita a Salerno, presso la Galleria dei Frati del Museo FRaC Baronissi. Questo evento segna l’inizio della rassegna “Fotografia23”, una serie di tre appuntamenti che si svolgeranno fino a dicembre.

La mostra è stata curata da Nicola Capodanno, il figlio dell’artista Massimo Capodanno, scomparso l’anno scorso. In questa straordinaria esposizione, saranno esposte oltre cinquanta fotografie che coprono l’intera vita di Massimo Capodanno, includendo sia le migliori immagini catturate nel corso della sua carriera come fotoreporter per l’agenzia giornalistica ANSA, sia quelle scattate nella sua vita privata. Queste fotografie iconiche hanno la capacità di raccontare sia la bellezza che la drammaticità degli eventi che hanno segnato la storia italiana.

Massimo Capodanno si è avvicinato alla fotografia alla fine degli anni Sessanta e ha documentato cinquant’anni di storia italiana attraverso le sue fotografie. Il suo obiettivo ha spesso messo al centro le persone, catturando momenti di violenza durante gli anni di piombo, ritraendo personalità politiche come quelle della Democrazia Cristiana e del Partito Comunista, e documentando tragedie che hanno sconvolto il Paese. Ha anche immortalato i presidenti della Repubblica e i papi che si sono succeduti. Ha partecipato a numerose missioni all’estero come inviato e ha raccontato storie di persone, evidenziando vizi e virtù in un’Italia in continua evoluzione. Tra le sue fotografie più memorabili, c’è l’immagine del cadavere che galleggia nelle acque di Ustica dopo la tragica strage del 1980, diventata un simbolo dell’accaduto.

La mostra sarà affiancata da un libro intitolato “RETROSPETTIVA. Massimo Capodanno”, curato da NERO Editions, che raccoglie circa 150 immagini che coprono un arco temporale dal 1969 ai giorni nostri. Si tratta di un’opportunità unica per immergersi nella straordinaria eredità fotografica di Massimo Capodanno e nel suo contributo alla documentazione della storia italiana.