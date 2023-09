Sec Newgate amplia il suo impero comunicativo con l’acquisizione di Wepublic

Sec Newgate, un gruppo globale specializzato in comunicazione strategica, advocacy e ricerca, ha annunciato l’acquisizione del 100% di Wepublic, una rinomata società di consulenza in comunicazione e public affairs con sede nei Paesi Bassi. Questo accordo rappresenta una mossa strategica per entrambe le aziende, consentendo loro di espandere le loro operazioni e competenze.

Wepublic, con uffici ad Amsterdam e L’Aia, è composta da circa 40 consulenti professionisti altamente qualificati e ha registrato un fatturato di circa 5 milioni di euro nel 2022. La società olandese è nota per la sua expertise nel settore della comunicazione data-driven, un approccio basato sull’analisi dei dati per prendere decisioni strategiche.

L’accordo prevede che gli attuali soci di Wepublic, Maaike van Hooidonk e Mark van den Anker, rimarranno attivamente coinvolti nell’azienda e diventeranno membri del Consiglio di Amministrazione. La gestione operativa di Wepublic continuerà a essere affidata a due direttori generali, Maurice Jansen per le attività di consulenza e Gijs Petter per l’area di intelligence, che si occupa dell’analisi e della raccolta di informazioni utilizzando strumenti digitali proprietari.

L’acquisizione da parte di Sec Newgate offre a entrambe le società opportunità significative. Per Wepublic, ciò significa la possibilità di continuare a crescere e di consolidare la propria posizione nel mercato dei Paesi Bassi, sfruttando la vasta rete globale di Sec Newgate e le sue competenze nel settore della comunicazione strategica.

Dall’altra parte, Sec Newgate rafforza la sua presenza in uno dei mercati chiave d’Europa e aumenta le proprie capacità nel settore del public affairs. Questo accordo rappresenta un passo importante nella strategia di crescita di Sec Newgate e nella sua volontà di fornire servizi di comunicazione di alta qualità su scala internazionale.

Per il ceo, Fiorenzo Tagliabue (nella foto): “Sec Newgate è costantemente alla ricerca di opportunità sul mercato. L’obiettivo è accrescere la propria presenza a livello globale e il forte know-how di Wepublic nel settore del Public Affairs e della comunicazione nei Paesi Bassi offre interessanti sinergie. Condividiamo gli stessi interessi per lo sviluppo di strumenti digitali applicati alla gestione degli stakeholder e all’advocacy e grazie a questa nuova partnership possiamo migliorare la nostra offerta di soluzioni a livello mondiale”.