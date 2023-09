Philip Morris premia studentesse in materie Stem

Crescita nel rispetto dell’ambiente, cultura tecnologica e innovazione declinate al femminile.

Sono questi i punti cardine attorno ai quali è nato ‘Women shape the future’, hackathon promosso da Philip Morris, in collaborazione con MedITech e Codemotion.

Questa mattina sono state premiate nella sede del Philip Morris Institute for Manufacturing Competences (Imc) a Crespellano, in provincia di Bologna, le vincitrici del contest dedicato alle studentesse in materie Stem (science, technology, engineering, mathematics) di 8 università della Puglia e della Campania.

Ad aggiudicarsi il primo premio sono state 5 studentesse di ingegneria e matematica dell’Università Federico II di Napoli, che hanno ideato una corporate App dedicata al benessere dei dipendenti, mentre al secondo posto si sono classificate 4 studentesse di ingegneria e informatica del Politecnico di Bari, ideatrici di MyHelpy, app per la comunicazione aziendale.

ANSA