Inquinamento atmosferico e cancro al seno: Nuova ricerca collega l’alta esposizione al PM 2,5

I ricercatori del National Institutes of Health hanno scoperto che vivere in un’area con alti livelli di inquinamento atmosferico da particolato è associato a una maggiore incidenza di cancro al seno. Lo studio, pubblicato sul Journal of the National Cancer Institute, è uno dei più grandi fino ad oggi esaminati sulla relazione tra l’inquinamento dell’aria esterna, in particolare il particolato fine, e l’incidenza del cancro al seno. La ricerca è stata condotta da scienziati del National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) e del National Cancer Institute (NCI), entrambi parte del NIH. I ricercatori hanno osservato che l’aumento maggiore nell’incidenza del cancro al seno si è verificato tra le donne che in media avevano livelli più elevati di particolato (PM 2,5) vicino a casa prima di arruolarsi nello studio, rispetto a quelle che vivevano in aree con livelli più bassi di PM 2,5. Il particolato è una miscela di particelle solide e goccioline liquide presenti nell’aria. Proviene da numerose fonti, come gli scarichi dei veicoli a motore, i processi di combustione, il fumo di legna/combustione della vegetazione e le emissioni industriali. L’inquinamento da particolato misurato in questo studio aveva un diametro pari o inferiore a 2,5 micron (PM 2,5), il che significa che le particelle sono abbastanza piccole da poter essere inalate in profondità nei polmoni. L’Environmental Protection Agency ha un sito web noto come Air Now dove i residenti possono inserire il proprio codice postale e ottenere informazioni sulla qualità dell’aria, compresi i livelli di PM2,5, per la loro zona. “Abbiamo osservato un aumento dell’8% nell’incidenza del cancro al seno per coloro che vivono in aree con una maggiore esposizione a PM 2,5. Sebbene si tratti di un aumento relativamente modesto, questi risultati sono significativi dato che l’inquinamento atmosferico è un’esposizione onnipresente che colpisce quasi tutti”, ha affermato Alexandra White, autrice principale e capo del gruppo di epidemiologia dell’ambiente e del cancro presso il NIEHS: “Questi risultati si aggiungono a un corpus crescente di letteratura che suggerisce che l’inquinamento atmosferico è correlato al cancro al seno”.Lo studio è stato condotto utilizzando le informazioni del NIH-AARP Diet and Health Study, che ha arruolato più di 500.000 uomini e donne tra il 1995 e il 1996 in sei Stati (California, Florida, Pennsylvania, New Jersey, North Carolina e Louisiana) e in due aree metropolitane (Atlanta e Detroit). Le donne nel gruppo avevano in media circa 62 anni di età e la maggior parte veniva identificata come bianca non ispanica. Sono stati seguiti per circa 20 anni, durante i quali sono stati identificati 15.870 casi di cancro al seno. I ricercatori hanno stimato le concentrazioni storiche medie annuali di PM 2,5 per la residenza di ciascun partecipante. Erano particolarmente interessati alle esposizioni all’inquinamento atmosferico durante un periodo di 10-15 anni prima dell’arruolamento nello studio, dato il tempo necessario affinché alcuni tumori si sviluppino. La maggior parte degli studi precedenti hanno valutato il rischio di cancro al seno in relazione all’inquinamento atmosferico nel periodo di arruolamento nello studio e non hanno considerato le esposizioni passate. “La capacità di considerare i livelli storici di inquinamento atmosferico è un punto di forza importante di questa ricerca”, ha affermato Rena Jones, Ph.D., autrice senior e ricercatrice principale dello studio presso l’NCI. “Possono volerci molti anni prima che il cancro al seno si sviluppi e, in passato, i livelli di inquinamento atmosferico tendevano ad essere più alti, il che potrebbe rendere i livelli di esposizione precedenti particolarmente rilevanti per lo sviluppo del cancro”. Per considerare come la relazione tra inquinamento atmosferico e cancro al seno variava in base al tipo di tumore, i ricercatori hanno valutato separatamente i tumori positivi ai recettori degli estrogeni (ER+) e quelli negativi (ER-). Hanno scoperto che il PM 2,5 era associato a una maggiore incidenza di cancro al seno ER+, ma non di tumori ER-. Ciò suggerisce che il PM 2,5 può influenzare il cancro al seno attraverso un percorso biologico sottostante di alterazione endocrina. I tumori ER+ sono i tumori più comuni diagnosticati tra le donne negli Stati Uniti. Gli autori notano che lo studio era limitato nella sua capacità di esplorare eventuali differenze nella relazione tra inquinamento atmosferico e cancro al seno nelle diverse aree di studio. Suggeriscono che il lavoro futuro dovrebbe esplorare come le differenze regionali nell’inquinamento atmosferico, compresi i vari tipi di PM 2,5 a cui le donne sono esposte, potrebbero influire sul rischio di una donna di sviluppare il cancro al seno.