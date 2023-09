Sabaf, crescono i ricavi

Sabaf S.p.A. ha pubblicato la sua Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2023. La società ha sottolineato l’impatto dell’iperinflazione in Turchia, dove ha impianti produttivi, applicando lo IAS 29-Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate. Tuttavia, nella comunicazione ai media, i dati finanziari normalizzati escludono questi effetti, consentendo una visione più chiara delle prestazioni del Gruppo.

Risultati consolidati del primo semestre 2023:

I ricavi di vendita normalizzati sono stati di €114,9 milioni, in crescita del 6,7% rispetto al secondo semestre 2022, ma in calo del 20,3% rispetto al primo semestre 2022.

L’EBITDA normalizzato è stato di €15,6 milioni, con un margine dell’EBITDA del 13,6%.

L’EBIT normalizzato è stato di €7,1 milioni, con un margine EBIT del 6,2%.

Il risultato netto normalizzato è stato di €3,2 milioni.

Risultati consolidati del secondo trimestre 2023:

Le vendite normalizzate sono state di €56,8 milioni, in calo del 2,3% rispetto al primo trimestre 2023.

L’EBITDA normalizzato è stato di €8,5 milioni, con un margine EBITDA del 14,9%.

L’EBIT normalizzato è stato di €4,2 milioni, con un margine EBIT del 7,5%.

Il risultato netto normalizzato è stato di €1,8 milioni.

Sabaf ha generato flussi finanziari positivi nel primo semestre 2023, grazie alla riduzione del capitale circolante. L’indebitamento finanziario netto è stato di €73,8 milioni, mentre il patrimonio netto è di €144,3 milioni.

Inoltre, Sabaf ha annunciato l’acquisizione del 51% di Mansfield Engineered Components LLC (MEC), una società statunitense leader nella produzione di cerniere per elettrodomestici. Questa acquisizione dovrebbe contribuire alla crescita dei ricavi nel secondo semestre.

Per quanto riguarda le prospettive, Sabaf si aspetta una domanda di mercato stabile nel secondo semestre, ma condizionata dalla situazione macroeconomica generale. Tuttavia, prevede una crescita significativa dei ricavi grazie al consolidamento dei risultati di MEC e all’avvio delle vendite di componenti per la cottura a induzione in India e Messico, con un miglioramento previsto della redditività nel secondo semestre.

Pietro Iotti, nella foto, Amministratore Delegato di Sabaf, ha commentato: “Sabaf, per il terzo trimestre consecutivo, ha migliorato la redditività operativa in un mercato caratterizzato da una domanda ancora debole. Nel primo semestre dell’anno, pur sostenendo investimenti per 11,5 mln di euro, è stato generato un free cash flow positivo di 13,2 mln di euro. La difficile congiuntura non ha rallentato l’attuazione della nostra strategia per rafforzare il posizionamento competitivo e garantire la crescita sostenibile nel medio-lungo termine. Quattro le azioni principali: l’acquisizione dell’azienda statunitense Mansfield Engineered Components LLC (MEC) che, oltre ad aumentare la penetrazione nel mercato americano, ci ha permesso d’incrementare la diversificazione del portafoglio d’offerta; l’avanzamento del progetto di sviluppo per la cottura a induzione; l’avvio dell’operatività dei nuovi stabilimenti in India e Messico che ci consentono di essere più vicini ai nostri grandi clienti; la forte integrazione tecnico-commerciale di tutte le realtà del Gruppo. Nella seconda parte dell’anno, grazie al contributo di questi progetti e alle azioni per efficientare la struttura costi, prevediamo un’importante crescita del fatturato e un ulteriore miglioramento della redditività”.