WIIT firma un contratto da 6 mln con PAM Panorama per servizi cloud

WIIT S.p.A., uno dei principali player europei nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese, focalizzato sull’erogazione di servizi continuativi di Hybrid e Private Cloud per le applicazioni critiche, ha firmato un contratto della durata di sei anni, per un valore complessivo di oltre 6 milioni di euro, con PAM Panorama S.p.A. (il “Cliente”), appartenente al Gruppo PAM, azienda Italiana del nord-est fra le principali del settore della Grande Distribuzione, specializzata nella vendita di beni di largo consumo.

PAM ha scelto WIIT come partner cloud per i prossimi sei anni, affidando alla società la completa gestione dei propri sistemi informativi e confermando le capacità di WIIT nel supportare i clienti di settori eterogenei e complessi, offrendo loro sofisticate soluzioni di ultima generazione, funzionali alle esigenze di integrazione dei sistemi e delle piattaforme applicative.

Attraverso il modello di servizio strutturato di WIIT che si basa su infrastrutture resilienti e sicure, oltre che sulle proprie competenze specialistiche, il Cliente avrà la possibilità di usufruire di servizi digitali ad altissima resilienza e innovazione implementando un modello Multi-Cloud dedicato.

Grazie al supporto di WIIT, PAM potrà attuare il proprio processo di trasformazione digitale, che consentirà all’azienda di ottimizzare la gestione del dato, dei processi e della sicurezza, garantendo operatività e massima disponibilità. I servizi critici del Cliente saranno ospitati in alta affidabilità con un modello di servizio H24 nelle Premium Zones dalle quali vengono erogati i servizi Cloud di WIIT e che fanno parte delle Regions italiane (tra le 6 Regions europee messe a disposizione dal Gruppo WIIT).

“Questo nuovo accordo siglato con un importante operatore dell’area Nord Est del nostro Paese rafforza ulteriormente la presenza e l’impegno di WIIT in questa regione che ha una tradizione imprenditoriale di lungo corso e in un settore strategico come il mercato della grande distribuzione organizzata.”. Ha commentato Alessandro Cozzi, nella foto, CEO di WIIT- “L’integrazione di differenti soluzioni digitali è alla base del modello di vendita di questo settore: affidandosi a partner come WIIT, le aziende del retail sono in grado di garantire resilienza e continuità di business”.

Andrea Zoratti, Direttore Generale di PAM Panorama, ha commentato: “La scelta di WIIT è abilitante al percorso strategico intrapreso da PAM Panorama per sostenere un percorso di cambiamento ed evoluzione del nostro business. Il Private Cloud e la gestione dei nostri sistemi informativi da parte di WIIT saranno alla base della continuità dei nostri processibusiness-critical,la sicurezza dei nostri dati, la scalabilità e la fruibilità del nostro modello di business”.