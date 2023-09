Banco di Desio e della Brianza emette con successo Covered Bond da 400 mln

Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ha concluso con successo il collocamento di una emissione di Covered Bond a valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG, rating AA da parte di Fitch) per un importo complessivo di 400 milioni di euro con scadenza 4,5 anni destinata ad investitori istituzionali. Si tratta della prima emissione di European Covered Bond (Premium) realizzata da Banco Desio in conformità alla nuova direttiva europea recepita in Italia lo scorso marzo. Il processo di book building dell’emissione ha attirato una domanda particolarmente rilevante per oltre 900 milioni di euro da parte di circa 50 investitori istituzionali a livello globale che ha consentito di ridurre il pricing a +75bps rispetto al mid-swap con una cedola fissa del 4% pagata annualmente. L’emissione è stata allocata con la seguente distribuzione geografica: Italia (41%), UK e Irlanda (19%), Paesi Nordici (17%), Germania e Austria (10%), BeNeLux (6%), Altri (7%). L’allocazione finale è stata principalmente a favore di banche e banche private (56%), fondi e asset manager (36%), istituzioni e banche centrali (7%), assicurazioni (1%). L’operazione consente il completamento del Funding Plan 2023 del Banco Desio ampliando l’accesso al mercato del funding wholesale di diverse giurisdizioni. “Siamo molto soddisfatti di questa nuova operazione che ci consente di ampliare e diversificare il nostro funding per finanziare le esigenze della nostra clientela e incrementare le nuove erogazioni di credito – ha commentato l’Amministratore Delegato Alessandro Decio (nella foto) – Si tratta di un importante segnale del mercato a conferma della solidità e della resilienza del business model della Banca”. Il collocamento dell’emissione è stato curato da BNP Paribas (Arranger del Programma), Crédit Agricole CIB, Mediobanca, Banco Santander e UniCredit che hanno agito in qualità di Joint bookrunner.