Inside cresce, da gennaio a luglio +25% di fatturato. Il CEO Luca Targa: “Innovazione, formazione e vision alla base del nostro sviluppo”

Prosegue anche nel corso del 2023 la crescita di Inside: al 31 luglio il fatturato dell’agenzia associata UNA ha registrato un +25% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un dato che conferma il trend avviato nel 2020 con +28,10%, proseguito con +32% nel 2021 e +30,32% nel 2022.

Un commento a questo ulteriore exploit arriva dal CEO e Responsabile Strategico di Inside, Luca Targa (nella foto). “Ci tengo a esprimere tutta la mia soddisfazione considerando che la media di crescita della nostra agenzia si attesta sul 30% annuo. È complicato mantenere il segno positivo anno dopo anno, continuare su questi livelli non è solamente impegnativo ma anche sfidante. A noi però le sfide piacciono, fanno parte del DNA di chi lavora in Inside”.

Quali sono, a suo giudizio, gli aspetti più rilevanti di questa crescita?

“Occorre tenere presente le condizioni in cui noi, come le altre aziende, operiamo. Nel corso di questi 4 anni siamo passati attraverso una lunghissima pandemia che ha messo in ginocchio molti settori. A questa è seguita una guerra alle porte dell’Europa con conseguenze sotto gli occhi di tutti: economia che fatica a decollare, tassi di interesse alle stelle, aumento dei costi delle materie prime, difficoltà nel reperimento di personale tecnico specializzato. Per tutte queste ragioni sono particolarmente orgoglioso dei risultati raggiunti, senza ovviamente considerarmi appagato”.

Da dove nasce il successo di Inside?

“Non esiste una ricetta magica ma, alla base della nostra crescita c’è sicuramente un’organizzazione funzionale e strategica. Innanzitutto puntiamo su innovazione tecnologica e formazione, fattori che permettono a ogni azienda di non farsi superare dai competitor e di anticipare le esigenze del mercato. Parlo degli investimenti fatti nel corso degli ultimi 5 anni, per esempio nei tool di Marketing Automation, Inbound e applicazioni AI – di cui oggi tutti parlano – applicati alle strategie digitale che hanno permesso ai nostri clienti di ottenere risultati eccezionali. A questi si aggiunge un programma formativo avanzato e continuativo per far sì che il nostro personale, che oggi tocca le 70 unità all’interno delle 2 sedi appena rinnovate, sia sempre competente e in grado di soddisfare le aspettative dei clienti sui mercati globali. Tutto questo fa parte della vision di Inside”.

Cosa si aspetta Luca Targa per il 2024?

“Certamente non ci accontentiamo e non rimarremo fermi. Da quasi un anno Inside fa parte del Gruppo Digital360, il più grande gruppo italiano in ambito MarTech, SalesTech e leader nella Demand Generation. A maggio di quest’anno il gruppo ha ricevuto un finanziamento di oltre 60 milioni di euro da parte del fondo internazionale Three Hills Capital Partners. Un’operazione che costituisce il presupposto per uno sviluppo ancora più consistente di Digital360 così come di Inside, mirando a raggiungere un fatturato di Gruppo di oltre 400 milioni da qui a 3 anni”.