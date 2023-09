A novembre aprirà il nuovo terminal aeroporto Abu Dhabi

La società di gestione degli scali della capitale emiratina, Abu Dhabi Airports Company, ha annunciato l’imminente apertura del suo nuovo terminal all’avanguardia presso l’aeroporto internazionale di Abu Dhabi, rendendo noto che il nuovo Terminal A dovrebbe entrare in funzione all’inizio di novembre. A segnalarlo è l’agenzia di stampa emirati Wam, ricordando che la struttura era conosciuta come Midfield Terminal Building durante la fase di costruzione.

Con una superficie di 742.000 metri quadrati di area edificata, il Terminal A è tra i più grandi terminal aeroportuali del mondo e aumenterà in modo significativo la capacità passeggeri e merci dell’aeroporto internazionale di Abu Dhabi. Una volta operativo, il nuovo terminal ospiterà fino a 45 milioni di passeggeri all’anno, sarà in grado di gestire 11.000 viaggiatori all’ora e di operare 79 aerei in qualsiasi momento.

In linea con le aspirazioni e gli obiettivi di sostenibilità degli Emirati Arabi Uniti, l’edificio è dotato di illuminazione ad alta efficienza energetica, sistemi avanzati di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria e ha incorporato materiali sostenibili nella sua costruzione. Come passo importante verso la realizzazione dell’impegno dell’aeroporto di Abu Dhabi nel limitare la propria impronta di carbonio operativa, è stato installato un sistema solare fotovoltaico completamente integrato sul tetto del parcheggio del Terminal A, che attualmente alimenta un impianto da tre megawatt, che consente di risparmiare quasi 5.300 t di CO2 all’anno. “Il Terminal A esemplifica il nostro impegno verso l’eccellenza e l’offerta di servizi eccezionali che soddisfano le priorità in evoluzione dei viaggiatori di oggi – ha dichiarato Elena Sorlini, amministratore delegato e amministratore delegato ad interim di Abu Dhabi Airports – Sfruttando le tecnologie più recenti, l’esperienza aeroportuale reinventata di Abu Dhabi offrirà ai passeggeri un viaggio senza interruzioni, favorendo la connettività, le interazioni, gli affari, il commercio e il turismo, tutti elementi essenziali per rafforzare la posizione di Abu Dhabi sulla scena mondiale”.