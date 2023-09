Itway e Cloudian, una nuova partnership per la sicurezza dei dati

Il gruppo Itway (nella foto, il presidente Gabriele Andrea Farina) ha stretto una partnership con Cloudian Inc., un’azienda leader nel software di archiviazione di dati di classe enterprise. Questa collaborazione mira a migliorare le soluzioni di sicurezza informatica e resilienza di Itway. Cloudian offre un sistema di archiviazione flessibile che può gestire grandi quantità di dati in modo affidabile e sicuro. Questa partnership aiuterà Itway a espandere il mercato italiano delle soluzioni di archiviazione dati in un momento in cui la crescita dei dati è in costante aumento.

L’obiettivo è fornire alle aziende un’infrastruttura digitale moderna e adatta al futuro, specialmente per quelle che gestiscono grandi quantità di dati ogni giorno. La soluzione Cloudian è in grado di garantire l’integrità dei dati e l’accessibilità globale. Inoltre, offre una maggiore scalabilità rispetto alle soluzioni di archiviazione tradizionali.

Questa partnership è importante poiché le aziende devono gestire un crescente flusso di informazioni, e la tecnologia di archiviazione di Cloudian offre una soluzione scalabile e flessibile per affrontare questa sfida.