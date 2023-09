Nuovi accordi commerciali tra Singapore e l’Africa

Cinque nuovi accordi per rafforzare i legami commerciali sono stati firmati nei giorni scorsi tra aziende singaporiane e africane in occasione della settima edizione dell’Africa Singapore Business Forum (Asbf), conclusosi a Singapore, secondo The straits times. Lanciato per la prima volta nel 2010 su base biennale, l’Asbf funge da piattaforma chiave per i leader aziendali e i funzionari governativi di Singapore e dell’Africa per discutere di opportunità commerciali e di investimento. Il forum ha riunito più di 5.000 leader di pensiero provenienti da 40 Paesi.L’evento segue le visite ufficiali del primo ministro Lee Hsien Loong lo scorso anno in Rwanda, Sudafrica e Kenya, volte a rafforzare i legami bilaterali, compresi i collegamenti commerciali. Secondo Enterprise Singapore (EnterpriseSG), il commercio bilaterale di beni della Repubblica con il continente è cresciuto di circa il 15% ogni anno tra il 2019 e il 2022, raggiungendo i 19,4 miliardi di dollari nel 2022.

Gli investimenti delle società di Singapore nel continente africano hanno raggiunto complessivamente i 32,1 miliardi di dollari nel 2021. Tan Soon Kim, vice amministratore delegato di EnterpriseSG per i mercati globali, ha dichiarato: “Le aziende di Singapore stanno riconoscendo il valore di diversificare le proprie attività verso mercati più lontani e hanno risposto alla nostra chiamata ad esplorare l’Africa”. Ci sono circa 100 aziende di Singapore presenti in 40 Paesi dell’Africa.

Le aziende hanno investito in vari settori, come l’industria manifatturiera, la logistica, le materie prime agricole e le soluzioni urbane, oltre a esplorare il potenziale della digitalizzazione e della sostenibilità. Singapore sta inoltre negoziando nuovi patti per migliorare la connettività con le nazioni africane, sia su base bilaterale che con l’Area di libero scambio continentale africana (AfCFTA). Il 20 agosto è entrato in vigore l’accordo Kenya-Singapore per la promozione e la protezione degli investimenti. Per garantire un migliore accesso ai finanziamenti commerciali, Enterprise Singapore sta inoltre espandendo il pool di istituti finanziari partecipanti all’Enterprise Financing Scheme per includere istituti finanziari selezionati con sede all’estero e banche multilaterali di sviluppo con forte esperienza e volontà di finanziare le imprese di Singapore che si avventurano in Africa e in altri mercati emergenti.