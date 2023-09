Circle, nuova commessa di oltre 200mila euro con primario operatore intermodale e terminalistico europeo

Circle, gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione del settore portuale e della logistica intermodale e nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica guidato dalla PMI Innovativa Circle S.p.A., quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana – comunica di aver firmato un nuovo importante contratto con un primario operatore intermodale e terminalistico europeo. Il Gruppo specializzato nell’analisi e nello sviluppo di prodotti per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale fornirà le suite innovative Milos TOS e Milos MTO, ideate per rendere più efficace la gestione delle attività logistiche e terminalistiche grazie a un approccio modulare e in grado di assicurare l’interoperabilità con i sistemi informativi del Cliente e degli altri stakeholder coinvolti nel flusso di trasporto. Il valore della commessa è di oltre € 200.000 e la durata dell’incarico di 12 mesi, cui si aggiunge un contratto quinquennale per i servizi accessori del valore di circa € 20.000 annui, salvo ulteriori evoluzioni. Luca Abatello, nella foto, Presidente & CEO di Circle, afferma a riguardo: “Si conferma il momento di fortissima attenzione delle Aziende logistiche alla digitalizzazione dei processi e all’importante efficientamento che ne deriva. Ancora una volta siamo molto lieti di essere stati identificati come Partner di questo percorso dopo un articolato percorso di analisi e di confronto con altri competitor; i prodotti Milos e la roadmap Connect 4 Agile Growth continuano a fare la differenza e, seppur mantenendo modestia e concretezza, ne siamo davvero entusiasti”.