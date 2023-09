BorgWarner integrerà la tecnologia del carburo di silicio di STMicroelectronics nel modulo di potenza Viper per i veicoli elettrici di prossima generazione di Volvo Cars

STMicroelectronics (nella foto, Jean-Marc Chery, President & CEO)leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica, fornirà a BorgWarner Inc., produttore globale leader nelle soluzioni di mobilità innovative e sostenibili, i più recenti dispositivi in carburo di silicio (SiC) per MOSFET di potenza da 750 V di terza generazione destinati al modulo di potenza proprietario basato su Viper, che viene utilizzato nelle piattaforme inverter di trazione di BorgWarner per diversi veicoli elettrici attuali e futuri di Volvo Cars. “Questa collaborazione fornirà a Volvo Cars l’opportunità di accrescere ulteriormente l’attrattività dei nostri veicoli elettrici con un’autonomia superiore e tempi di ricarica più brevi. Supporterà inoltre la transizione della nostra azienda verso la propulsione completamente elettrica entro il 2030 e rafforzerà la nostra integrazione verticale accresciuta e il nostro controllo sui componenti critici,” dichiara Javier Varela, Chief Operating Officer & Deputy CEO di Volvo Cars. “BorgWarner è lieta di collaborare con ST per fornire al nostro cliente di lunga data Volvo Cars gli inverter per le sue piattaforme BEV di prossima generazione,” dichiara Stefan Demmerle, Vice President di BorgWarner Inc. nonché President & General Manager di PowerDrive Systems. Per sfruttare appieno le prestazioni dei dispositivi dei MOSFET in SiC di ST, BorgWarner ha lavorato a stretto contatto con il team tecnico di ST per abbinare il dispositivo di quest’ultima con lo switch di potenza Viper di BorgWarner, massimizzando così le prestazioni dell’inverter e realizzando un’architettura compatta ed efficiente rispetto al costo. La collaborazione tra le aziende realizza la capacità di produzione in elevati volumi che è richiesta dalla rapida crescita del mercato dei veicoli elettrici. “La nostra collaborazione con BorgWarner, fornitore leader del settore automobilistico per l’elettrificazione, consentirà a Volvo Cars di offrire ai suoi clienti veicoli con prestazioni e autonomia superiori,” dichiara Marco Monti, Presidente dell’Automotive and Discrete Group di STMicroelectronics. “Siamo impegnati a espandere la nostra capacità nel carburo di silicio e a rafforzare la nostra fornitura di SiC, anche attraverso un’integrazione verticale e l’aumento dei volumi, a sostegno dei nostri clienti globali nell’automotive e nel settore industriale che stanno operando la transizione verso l’elettrificazione e una maggiore efficienza.” I prodotti STPOWER in carburo di silicio sono prodotti in volumi elevati negli impianti di ST in Italia e a Singapore, mentre il packaging avanzato, e il testing vengono eseguiti presso gli impianti back-end dell’azienda in Marocco e Cina. A ottobre 2022, ST ha annunciato l’espansione della sua capacità produttiva di semiconduttori a larga banda interdetta con un nuovo impianto integrato per la produzione di substrati in SiC a Catania, il centro delle competenze aziendali nei semiconduttori di potenza e il sito di attività integrate di ricerca, sviluppo e produzione per il SiC.