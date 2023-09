eVISO, ricavi in aumento e Posizione Finanziaria solida

Il Consiglio di Amministrazione di eVISO S.p.A., nella foto l’a. d. una società digitale quotata all’EGM, ha esaminato i risultati finanziari relativi al periodo luglio 2022 – giugno 2023. La società opera nel settore delle materie prime, tra cui luce, gas e mele, e vanta un’infrastruttura proprietaria di intelligenza artificiale.

Nel periodo in questione, eVISO ha registrato una crescita notevole, con ricavi che hanno raggiunto €225 milioni, evidenziando un incremento dell’8% rispetto ai €208 milioni dell’anno precedente. Il numero di utenti elettricità serviti è aumentato in modo significativo, passando da 201.000 a 401.000, in soli 12 mesi. Questa crescita è in linea con la strategia di focalizzarsi su utenze di piccole dimensioni, in vista della completa liberalizzazione del mercato prevista entro fine 2023.

L’approccio tecnologico di eVISO, basato su un modello di business a piattaforma, ha dimostrato la sua forza generando una Posizione Finanziaria Netta positiva di €9 milioni, con un recupero di €13 milioni in soli 6 mesi. Questo risultato assume un valore strategico particolare, soprattutto in un mercato caratterizzato da elevati tassi di interesse e indebitamento nel settore “energy and gas”.

Nel corso dell’ultimo anno, eVISO ha registrato semestri con dinamiche diverse. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) medio è diminuito del 62% nel secondo semestre (gennaio – giugno 2023), rispetto al primo semestre (luglio – dicembre 2022), caratterizzato da picchi di prezzo unici. Il PUN medio annuale è cresciuto del 14% rispetto all’anno precedente, attestandosi a €247/MWh.

Il fatturato medio per MWh è aumentato del 14% su base annuale, passando da €284/MWh nell’esercizio 2021/2022 a €324/MWh nell’ultimo esercizio. La società ha servito un totale di 401.000 utenti, mentre i resellers associati sono aumentati del 27% a 98, rappresentando il 14,9% dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali.

Nel segmento delle mele, il progetto SMARTMELE ha raggiunto una fase di scalabilità commerciale. Nel periodo, sono state inviate 127 tonnellate di mele, con un fatturato medio di €873/tonnellata.

La Posizione Finanziaria Netta è migliorata notevolmente, passando da negativa a positiva, grazie all’aumento dei depositi dei clienti e al miglioramento del capitale circolante netto.

“L’esercizio appena concluso – commenta Gianfranco Sorasio, nella foto, Amministratore Delegato di eVISO – ha registrato un secondo semestre estremamente frizzante con la generazione di € 13 milioni di cassa. Con questo risultato eVISO ha invertito la dinamica finanziaria del semestre luglio-dicembre 2022 – segnata da costi energetici con picchi unici nella storia recente ed eventi legislativi avversi. La dinamica messa a terra nel secondo semestre gennaio – giugno 2023 è il risultato tangibile del nostro modello di business a piattaforma, capace di generare cassa in controtendenza rispetto all’intero settore energy and gas. La solidità del nostro ciclo di cassa e un indebitamento finanziario inesistente giocano a favore di eVISO in due modi distinti. In primo luogo, permettono ad eVISO di evitare oneri finanziari significativi in un contesto di alti tassi, differenziandoci dalle principali aziende italiane nel settore energetico. Inoltre, la capacità di eVISO di attrarre nuovi clienti è potenziata da un ciclo di cassa favorevole, a differenza di altri operatori in cui l’indebitamento cresce parallelamente al volume di affari. Il semestre appena concluso segna quindi un punto di inflessione chiaro rispetto al passato, anticipando 18 mesi di crescita robusta e proficua. L’esercizio appena concluso, i cui risultati completi saranno approvati il 26 settembre 2023, risentirà invece, oltre che delle tensioni economiche registrate nel primo semestre, di un’ulteriore tassa sugli extraprofitti pagata nel secondo semestre (€ 0,7 milioni) e della prosecuzione del blocco delle condizioni economiche applicate ai clienti diretti”.