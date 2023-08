Rolex ha acquisito Bucherer, uno dei più grandi rivenditori di orologi al mondo

Rolex, la celebre casa svizzera di orologi di lusso, ha annunciato l’acquisizione di Bucherer, uno dei più grandi rivenditori di orologi al mondo. Questa acquisizione è stata effettuata in accordo con il proprietario di Bucherer, Jörg Bucherer, che non aveva discendenti diretti ed ha ceduto l’azienda fondata nel 1888.

L’obiettivo principale di Rolex è quello di preservare nel tempo il successo di Bucherer e di mantenere il forte legame che unisce le due aziende sin dal 1924. Nel comunicato ufficiale, Rolex sottolinea che le due aziende hanno lavorato fianco a fianco per quasi 100 anni, contribuendo al successo reciproco. Oggi, Rolex è uno dei leader nel settore svizzero dell’orologeria di lusso, mentre Bucherer è un rinomato rivenditore multimarca con oltre 100 punti vendita in diverse nazioni, tra cui Svizzera, Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Danimarca e Austria.

Bucherer attualmente distribuisce i marchi Rolex in 53 dei suoi negozi e il marchio Tudor in 48 di essi (Tudor è anch’esso controllato da Rolex). Inoltre, Bucherer è un centro ufficiale di assistenza post-vendita per entrambi i marchi.

Dopo l’acquisizione, Bucherer manterrà il suo nome e continuerà a gestire in modo indipendente la propria attività. L’acquisizione è soggetta all’approvazione delle autorità antitrust.