John Elkann non è più Presidente della Giovanni Agnelli Bv

John Elkann, il nipote e l’erede designato di Gianni Agnelli, non è più il Presidente della Giovanni Agnelli Bv, la holding olandese che detiene le quote di discendenti del fondatore di Fiat, Giovanni Agnelli, e controlla il 52% di Exor. Il nuovo Presidente della holding è Jeroen Preller, un avvocato olandese che ha assistito le società legate alla famiglia Agnelli in varie operazioni.

La notizia del passaggio di consegne è emersa recentemente attraverso documenti depositati, ma non è stata annunciata ufficialmente. Si ritiene che la decisione di Elkann sia stata presa al fine di concentrarsi su ruoli operativi. Elkann aveva precedentemente lasciato la carica di presidente di Exor, ma ha mantenuto il ruolo di CEO (amministratore delegato).

Nel consiglio di amministrazione della Giovanni Agnelli Bv, la famiglia Agnelli è ancora rappresentata da sei consiglieri su otto, di cui due sono figure tecniche, compreso Jeroen Preller. Tuttavia, non ci sono stati cambiamenti nella gestione di Exor, dove Elkann aveva già ceduto la carica di presidente ad Ajay Banga e successivamente a Nitin Nohria, mantenendo il ruolo di CEO.