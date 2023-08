Prevenzione ambientale: fattori importanti da considerare

Il problema della prevenzione ambientale è multifattoriale e coinvolge molteplici aspetti, tra cui quelli economici, assicurativi e di gestione del rischio. Alcuni punti chiave da considerare sono:

Responsabilità aziendali: Negli anni 2000 è iniziato un cambiamento nell’approccio delle aziende all’ambiente. Si è cominciato a considerare le deleghe di funzioni ambientali come parte delle responsabilità aziendali. Questo cambiamento è stato guidato anche dall’aumento delle sanzioni penali per i reati ambientali. Normative: Il decreto legislativo 121 del 2011 ha integrato i reati ambientali all’interno della legge 231, introducendo responsabilità amministrative per le aziende che inquinano. Nel 2015 è stata approvata la legge sugli eco-reati, che ha ulteriormente rafforzato la normativa ambientale. Riforme costituzionali: La riforma dell’articolo 41 della Costituzione obbliga le imprese e il legislatore a approfondire la direzione della compliance ambientale. Questo rappresenta un importante cambiamento nell’approccio alle questioni ambientali a livello costituzionale. Competenze mancanti: Nonostante l’attuale enfasi sulla sostenibilità, molte aziende mancano ancora di figure professionali specializzate nella gestione ambientale, come l’environmental risk manager o l’health safety and environment (HSE) manager. La formazione di tali competenze è essenziale per una gestione efficace delle questioni ambientali. Governance ambientale: La creazione di una governance ambientale aziendale, che preveda investimenti economici e assicurativi, rappresenta un modo condiviso per affrontare le sfide ambientali. Questo approccio può aumentare la resilienza delle aziende di fronte a fenomeni estremi.

In sintesi, il problema della prevenzione ambientale coinvolge diversi aspetti e richiede un cambiamento culturale e strutturale nelle aziende, compresa la formazione di figure specializzate e l’implementazione di politiche e procedure ambientali. La sostenibilità ambientale è diventata un tema centrale e le aziende devono adattarsi per affrontare le sfide ambientali in modo efficace e responsabile.