Iliad: crescita significativa in Italia, supera i 10 milioni di clienti 

Iliad continua a registrare una crescita significativa in Italia, con dati finanziari e numeri degli utenti in aumento. Ecco un riepilogo dei principali punti di questa crescita:

Utenti Mobili: Al 30 giugno 2023, Iliad ha raggiunto 10,116 milioni di utenti attivi per la telefonia mobile in Italia, con un aumento netto di 267 mila utenti rispetto al trimestre precedente. Questo ha portato la quota di mercato di Iliad al 12,9%. Fatturato: Nel primo semestre del 2023, il fatturato di Iliad in Italia è stato di 496 milioni di euro, con un aumento del 12,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. EBITDAAL: L’EBITDAAL (EBITDA meno costi di locazione) è cresciuto notevolmente del 34,5%, passando da 87 milioni di euro nel primo semestre del 2022 a 117 milioni di euro al 30 giugno 2023. IliadBusiness: Iliad ha lanciato iliadbusiness, un’offerta mobile dedicata alle aziende e ai professionisti, nel secondo trimestre del 2023. Questa nuova offerta ha contribuito positivamente all’aumento degli utenti netti. Fibra Ottica (FTTH): Nel segmento della fibra ottica (FTTH), Iliad ha superato i 149 mila utenti, con 18 mila nuovi abbonati netti rispetto al primo trimestre del 2023. La quota di mercato nella fibra ottica è ora oltre il 3,5%. Accordi sulla Fibra: Iliad ha ampliato ulteriormente la sua copertura FTTH attraverso accordi con Fastweb, OpenFiber e Fibercop, raggiungendo quasi 10 milioni di unità abitative.

Nel complesso, nel primo semestre del 2023, Iliad ha registrato oltre 47 milioni di utenti netti e un fatturato complessivo di 4,44 miliardi di euro, con un EBITDA after lease di 1,64 miliardi di euro. Questi risultati indicano una solida crescita per l’azienda nel mercato italiano.

«Per il ventunesimo trimestre consecutivo continuiamo ad essere leader del mercato italiano per crescita netta di utenti sul mobile», ha commentato Benedetto Levi, ad di Iliad in Italia, sottolineando che il gruppo tlc «dimostra di essere un operatore in grado di intercettare le reali esigenze del mercato italiano, a conferma che il nostro è un modello di business unico ed in grado di essere davvero al fianco degli utenti». «Guardiamo con grande fiducia al prossimo semestre anche grazie al lancio di iliadSpace, le cui prime settimane di attività ci hanno permesso di ampliare la nostra rete di distribuzione, essere sempre più capillari e creare un rapporto di fiducia anche con i nuovi negozi di telefonia specializzati».