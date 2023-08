Carburante: prezzi in aumento in tutta Europa

Il prezzo dei carburanti è aumentato in tutta Europa, e l’Italia è tra i paesi con i prezzi più alti. Secondo i dati da ‘cargopedia.it’, la benzina self-service sulla rete autostradale italiana ora supera la media di 2 euro al litro, mentre il diesel è poco distante. Alcuni dei paesi europei con prezzi più alti della benzina includono Islanda, Paesi Bassi e Norvegia. L’Islanda è al primo posto con 2,142 euro al litro, seguita dai Paesi Bassi con 2,067 euro e dalla Norvegia con 2,039 euro. L’Italia si posiziona al sesto posto con una media di 1,937 euro al litro per la benzina.

Questa tendenza al rialzo dei prezzi dei carburanti è stata in atto per 17 giorni consecutivi in Italia e ha generato preoccupazioni tra i conducenti a causa dell’impatto sui costi di gestione dei veicoli e sul bilancio familiare. La situazione è stata evidenziata anche da casi di stazioni di servizio che hanno superato i 2,7 euro al litro.

Va notato che i prezzi dei carburanti possono variare da regione a regione all’interno di ciascun paese e possono essere influenzati da una serie di fattori, tra cui tasse, prezzi del petrolio greggio e politiche governative.