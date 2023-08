Germania: approvata la legge che prevede la legalizzazione parziale della coltivazione e del consumo di cannabis

Il governo tedesco ha approvato oggi una nuova legge che prevede la legalizzazione parziale della coltivazione e del consumo di cannabis. Questa proposta dovrà ancora essere esaminata e approvata dal Bundestag e dal Bundesrat.

La legge consentirà la creazione di club senza scopo di lucro, noti come “Cannabis Social Club”, i cui membri, limitati a 500, avranno il permesso di coltivare la pianta per il proprio consumo personale. Questi club opereranno sotto la supervisione delle autorità pubbliche e saranno soggetti a regolamentazioni rigide. Sarà consentito fornire ai membri un massimo di 25 grammi di cannabis al giorno, con un limite mensile di 50 grammi. Per i giovani tra i 18 e i 21 anni, il limite sarà leggermente inferiore, pari a 30 grammi al mese. Tutti i club saranno soggetti a controlli delle autorità pubbliche.

Inoltre, ogni individuo avrà la possibilità di coltivare fino a tre piante di cannabis per uso personale. Tuttavia, il consumo di cannabis sarà vietato all’interno di strutture e entro un raggio di 200 metri da scuole, parchi giochi, campi sportivi e associazioni giovanili. Questa norma segue l’esempio di Malta e Lussemburgo, che hanno legalizzato la cannabis a scopo ricreativo rispettivamente nel 2021 e nel 2023.

La decisione riguardo ai club di coltivazione sarà demandata ai singoli Laender (stati federali). Inoltre, il ministro tedesco dei Trasporti, Volker Wissing, sta cercando di introdurre ulteriori restrizioni in relazione alla guida sotto l’effetto della cannabis.

La proposta è stata oggetto di critica da parte dell’opposizione Cdu-Csu e da membri delle forze di polizia, che ritengono che questa legge non porrà fine al traffico illegale di cannabis. Allo stesso tempo, sta emergendo un nuovo dibattito in Germania riguardo agli effetti sulla salute dell’uso della cannabis.