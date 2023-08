Coty rinnova la partnership di licenza a lungo termine con adidas

Coty, una delle aziende di bellezza più grandi al mondo con un portafoglio di marchi iconici di fragranze, cosmetici colorati e prodotti per la cura della pelle e del corpo, è lieta di annunciare che ha rinnovato il suo contratto di licenza a lungo termine con adidas.

Sue Nabi (in foto), CEO di Coty, ha dichiarato: “Sono lieta di aver firmato un nuovo accordo nella nostra partnership di lunga data con adidas, il marchio sportivo premium globale. adidas è perfettamente posizionata per capitalizzare la nuova tendenza del benessere e dell’atletica nella bellezza tra i consumatori di oggi. Negli ultimi mesi, abbiamo elevato con successo l’equità nella cura del corpo di adidas, passando a prodotti incentrati sul miglioramento della credibilità dello sport e della cura della pelle. Con il lancio della gamma adidas Active Skin and Mind, posizioniamo adidas come linea premium per la cura del corpo con ingredienti di qualità superiore e packaging sostenibile. I consumatori hanno risposto molto positivamente al lancio e non vediamo l’ora di costruire su questo progresso con un’entusiasmante pipeline di ulteriori innovazioni e linee mentre guidiamo la crescita in mercati nuovi ed esistenti in futuro”.

La partnership di adidas e Coty si è concentrata sull’intersezione tra cura personale, benessere, sport e stile di vita sportivo, con ricerca pionieristica e innovazione in aree come l’impatto della fragranza sulle prestazioni sportive. L’ambizione di rimanere all’avanguardia nella cura della persona continua con la nuova gamma Active Skin & Mind e il suo utilizzo di principi attivi superiori, come il complesso di acido ialuronico, e formule più sostenibili senza solfati per migliorare le prestazioni.

L’impegno condiviso di Coty e adidas per la sostenibilità rimane una caratteristica centrale del loro accordo esteso, evidenziato nello sviluppo della gamma Active Skin & Mind.

Basandosi sul successo del lancio della gamma Active Skin & Mind in Europa, Coty sta guidando la crescita del marchio in Cina. Active Skin & Mind ha stretto una partnership con Su Yiming, la medaglia d’oro cinese nello snowboard, come ambasciatore del marchio. Su Yiming comprende le esigenze sulla pelle di uno stile di vita attivo in condizioni di freddo estremo, rendendolo una scelta ideale per il marchio poiché cerca di catturare l’attenzione dei consumatori cinesi attraverso una strategia digitale guidata dal live streaming su Douyin.