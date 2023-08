Visionari di nuova generazione: lo studio Fidelity rivela come la prossima ondata di studenti universitari stia riscrivendo le regole della selezione universitaria per un futuro finanziario più luminoso

Nuovi dati dallo studio 2023 College Savings and Student Debt di Fidelity Investments rivelano che la prossima ondata di studenti universitari sta rompendo gli schemi quando si tratta delle loro scelte universitarie e sta dando la priorità al percorso che porta alla massima carriera impatto e il futuro finanziario più luminoso. Lo studio, che analizza gli atteggiamenti, i comportamenti e le aspettative nei confronti dell’istruzione superiore tra gli attuali studenti delle scuole superiori e i neolaureati, ha rilevato che 7 neolaureati su 10 affermano che riconsidererebbero ciò che hanno studiato all’università per assicurarsi un rendimento migliore investimento.

“La prossima generazione di studenti si sta candidando al college in un momento in cui sono consumati dalle conversazioni sulla crisi del debito studentesco, sull’inflazione e persino sulla sicurezza del lavoro”, afferma Tony Durkan, vicepresidente, responsabile del risparmio del college 529 presso Fidelity Investments. “La speranza non fa parte della loro strategia, quindi non c’è da meravigliarsi che li stiamo vedendo rompere gli stereotipi e utilizzare le loro scelte universitarie per assicurarsi un viaggio universitario più mirato”.

Da FOMO a FOLO: la Gen Z rivoluziona le scelte universitarie

Nonostante il recente calo delle iscrizioni all’università, 2 intervistati su 3 ritengono che il valore di un’istruzione universitaria valga il costo. Mentre il 59% dei neolaureati pensa che avrebbero FOMO (paura di perdere qualcosa) se non andassero al college, la prossima ondata di studenti universitari abbraccia un processo decisionale ponderato mentre restringono le loro scelte universitarie con FOLO (paura di perdere fuori) sul loro investimento top of mind.

La prossima ondata di studenti universitari ritiene che la loro specializzazione o campo di studio avrà un impatto sul fatto che ottengano un buon lavoro e, con il successo professionale una priorità, più di 7 studenti delle scuole superiori su 10 affermano che il lavoro desiderato determinerà se devono frequentare un’università di quattro anni. Quando si tratta di retribuzione, tre quarti degli intervistati ritengono che coloro che hanno una laurea abbiano lavori più remunerativi, in linea con i dati di Pew Research che mostrano un crescente divario retributivo tra i giovani laureati e le loro controparti senza laurea.

Nonostante le buone intenzioni, la Gen Z non è all’altezza delle conoscenze finanziarie

Sebbene la Gen Z stia saggiamente impiegando un approccio strategico alle proprie scelte universitarie per ridurre al minimo i costi e massimizzare l’impatto sulla carriera, esistono opportunità di crescita e sviluppo quando si tratta di conoscenze finanziarie:

Un quarto degli studenti delle scuole superiori pensa che un anno di università o istruzione superiore costi $ 5.000 o meno. Alla domanda su come hanno ottenuto questa risposta, più di 7 su 10 affermano di aver usato “la loro ipotesi migliore”.

La maggior parte degli studenti delle scuole superiori (63%) si sente meglio preparata a pagare per l’università rispetto ai genitori alla loro età, ma più della metà non ha idea di quanto della loro istruzione debbano pagare da soli.

Sei studenti delle scuole superiori su 10 affermano che non potranno permettersi l’università senza l’aiuto dei prestiti studenteschi, ma più di un terzo (36%) di loro non sa quanto tempo ci vorrà per ripagarli .

Fidelity offre una guida per iniziare rapidamente le conversazioni universitarie e l’esplorazione della carriera

La buona notizia è che semplicemente iniziare una conversazione può aiutare. Secondo il 2022 College Savings Indicator Study di Fidelity , l’86% dei genitori che hanno parlato con i propri figli del finanziamento del college ha iniziato a risparmiare, rispetto al 63% di coloro che non lo hanno fatto. Parlare con i bambini dei piani e delle aspettative della famiglia è importante quasi quanto selezionare le diverse risorse per la pianificazione e il risparmio per il college.

Fidelity offre risorse per aiutare le famiglie a navigare insieme nel percorso di pianificazione e risparmio del college, incluso come affrontare le conversazioni di denaro con i bambini e insegnare loro come spendere, risparmiare e investire:

Per aiutare le famiglie a rafforzare e garantire il proprio benessere finanziario, Fidelity offre diverse soluzioni di risparmio 529 che forniscono alle famiglie modi intelligenti per risparmiare per il college e sfruttare al meglio i vantaggi fiscali disponibili. Per saperne di più sulle basi dei 529 e per determinare se sei sulla buona strada per stimare i costi dell’istruzione superiore della tua famiglia, visita College Planning su Fidelity.com per una varietà di strategie e suggerimenti per aiutarti a prepararti.

2 neolaureati su 3 che stanno attualmente approfittando della pausa di rimborso del prestito studentesco federale affermano di non avere idea di come inizieranno a rimborsare i prestiti studenteschi una volta revocata la pausa di emergenza. Inoltre, due terzi (67%) dei neolaureati con debito per prestito studentesco affermano che il debito per prestito studentesco impedisce loro di partecipare a importanti traguardi della vita come risparmiare per la pensione, sposarsi e acquistare una casa. Per aiutare i mutuatari a prepararsi per la ripresa dei pagamenti, Fidelity ha raccolto risorse per aiutare: Fidelity.com/StudentDebtHelp

Oltre a fornire prodotti e strumenti per la pianificazione universitaria, Fidelity ha l’eredità di supportare i suoi oltre 70.000 associati e la comunità con l’accesso alle opportunità educative . Fidelity offre rimborsi competitivi per le tasse scolastiche ed è un fornitore leader di benefici per l’assistenza ai prestiti agli studenti . La forza e la stabilità di Fidelity consentono all’azienda di continuare a investire in aree di crescente interesse per i clienti, sviluppando nuove offerte e formazioni per aiutare a soddisfare tali esigenze. Ciò include incontrare gli investitori più giovani dove si trovano e consentire ai giovani di età compresa tra 13 e 17 anni di imparare a risparmiare, spendere e investire con il Conto Giovani di Fidelity. Fidelity si concentra anche sulla fornitura di educazione finanziaria e accesso all’istruzione per tutti attraverso programmi come Invest in My Education (ME) , un’iniziativa di impatto sociale da 250 milioni di dollari che fornisce accesso all’istruzione e supporto continuo a studenti storicamente svantaggiati.

Informazioni sullo studio 2023 sul risparmio universitario e sul debito degli studenti

Questo studio presenta i risultati di un sondaggio online tra un campione di 2.004 intervistati di età pari o superiore a 13 anni e attualmente studente di scuola superiore nelle classi 9-12 (N=1.003) o neolaureato di un corso di laurea all’interno del ultimi cinque anni (N=1.001). La partecipazione a questo sondaggio è stata completata tra il 3 maggio 2023 e il 15 maggio 2023 da Big Village, che non è affiliato a Fidelity Investments.

Informazioni sullo studio sull’indicatore di risparmio del college del 2022

I dati per l’indicatore (numero di bambini in famiglia, tempo all’immatricolazione, tipo di scuola, risparmio attuale e contributi futuri attesi) sono stati raccolti da Boston Research Technologies, una società di ricerca indipendente, attraverso un sondaggio online dal 18 aprile al 30 maggio 2022, di 1.858 famiglie a livello nazionale con bambini di età pari o inferiore a 18 anni che dovrebbero frequentare il college. Gli intervistati avevano redditi familiari di almeno $ 30.000 all’anno o più ed erano i responsabili delle decisioni finanziarie nella loro famiglia.