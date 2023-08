Andamento Piano Industriale IH 2023 di SACE

A sei mesi dall’avvio del Piano Industriale INSIEME2025, la Road Map che traccia il percorso di transizione di SACE verso un nuovo modello di supporto alle imprese e al Paese, questa nota ripercorre l’andamento dell’operatività e lo stato di avanzamento sui pilastri di Piano nella prima metà del 2023.

In sintesi

-40.000 PMI supportate con prodotti assicurativo-finanziari e i servizi di accompagnamento

-28,4 miliardi di euro a sostegno di export e internazionalizzazione, dei progetti di rilievo strategico per il Sistema Paese e degli investimenti green sul mercato domestico delle imprese italiane

-164 miliardi di euro, il portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti

-35 eventi di Business Matching e 100 nuovi buyer esteri raggiunti

-1.300 aziende hanno partecipato alle 14 iniziative di SACE Education

-Oltre 300 partnership con reti di consulenti, professionisti e mediatori creditizi,

-100 partner accreditati sulla open platform dedicata alle imprese MySace.it

SACE è il gruppo assicurativo-finanziario italiano partecipato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e specializzato nel sostegno alle imprese con soluzioni a supporto della competitività e della crescita sostenibile, con un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a 164 miliardi di euro. Da quarantacinque anni SACE è sinonimo di sostegno all’export e all’internazionalizzazione delle imprese italiane, con un’offerta altamente digitalizzata in grado di accompagnarle in tutte le fasi: dalla valutazione delle controparti alla gestione dei rischi (assicurazione dei crediti e la protezione degli investimenti); dall’ottenimento di garanzie necessarie per partecipare bandi e alle gare, al raggiungimento di quelle finanziarie per accedere alla liquidità; dallo smobilizzo dei crediti attraverso il factoring e ai servizi di ultima istanza quali il recupero crediti. A questo si aggiungono anche le tante iniziative di accompagnamento come i business matching, i percorsi di formazione dell’hub di SACE Education e le pubblicazioni dell’Ufficio Studi messi a disposizione delle aziende per aiutarle nell’impostazione di una strategia internazionale strutturata e consapevole.

Negli ultimi tre anni il ruolo del Gruppo SACE a supporto delle imprese si è fortemente ampliato estendendosi anche al mercato domestico. Da un lato, garantendo la liquidità necessaria ad affrontare contesti emergenziali: la pandemia prima, con Garanzia Italia, il caro energia e gli impatti della crisi russo- ucraina oggi, con Garanzia SupportItalia. Dall’altro, supportando gli investimenti per rafforzare la competitività di imprese e Sistema Paese: dalle infrastrutture strategiche, all’innovazione, ai progetti di transizione energetica connessi al Green New Deal italiano.

Nel suo Piano Industriale, il Gruppo SACE ha previsto di consolidare il suo ruolo di supporto all’internazionalizzazione e agli investimenti domestici delle aziende, attraverso un impegno che si rifletterà a fine 2025 in 111 miliardi di euro di investimenti sostenuti, progetti supportati e liquidità garantita alle imprese italiane servendo 65mila PMI.

A sei mesi dall’inizio del Piano, SACE ha raggiunto 40mila PMI non solo con la sua offerta assicurativo-finanziaria, ma anche con diverse iniziative di accompagnamento gratuite come gli eventi di business matching e i servizi di formazione di SACE Education. Gli investimenti sostenuti e la liquidità garantita nel primo semestre di Piano ammontano complessivamente a 28,4 miliardi di euro (77% rispetto alla media annua dell’obiettivo triennale fissato a 111 miliardi di euro). Di questi, 12,8 miliardi di euro si riferiscono alle attività a supporto dell’export e dell’internazionalizzazione delle imprese e ai progetti di rilievo strategico per il Sistema Paese (78% rispetto alla media annuale del target di Piano), mentre i restanti 15,6 miliardi di euro si riferiscono all’attività a supporto del mercato domestico e dei progetti green delle imprese italiane (75% rispetto alla media annuale del target di Piano).

Pilastro PMI

INSIEME2025 vede nel coinvolgimento delle PMI un asse portante della missione di SACE per garantire una crescita e una transizione sostenibile per imprese e Paese. Nel primo semestre 2023, è stata lanciata MySace.it, l’open platform del Gruppo SACE, integrata tra tutti gli attori del Sistema Paese al servizio delle imprese italiane a cominciare dalle 40 mila PMI raggiunte nel primo semestre 2023, per consentire, in un unico spazio virtuale, l’accesso a prodotti e servizi.

INSIEME2025 punta sull’utilizzo di tecnologie avanzate come chiave abilitante per una diversa modalità di crescita, più sostenibile ed efficiente, applicabile sia ai processi interni sia a supporto delle imprese.

Nel primo semestre 2023, SACE ha avviato l’Innovation Lab, un vero e proprio hub di innovazione: un gruppo di lavoro multifunzionale che attraverso il confronto all’interno e all’esterno del Gruppo (con università, aziende e startup), intercetta trend innovativi, tecnologici e di business per creare prototipi e idee e valutarne l’impatto in azienda e sulla user experience delle imprese. Primo traguardo raggiunto è stata l’aggiudicazione della Call for Proposals 2022, iniziativa promossa dal Milano Hub della Banca d’Italia, con il progetto Eureka (EURopean Export blocK-chain Aggregator). Il progetto si pone l’obiettivo di sviluppare una soluzione – grazie alla tecnologia blockchain – in grado di favorire la collaborazione dei diversi attori coinvolti nelle operazioni commerciali internazionali, che consenta l’accesso a soluzioni assicurative-finanziarie per l’export. L’integrazione di tecnologie evolute si innesta in un programma di digitalizzazione dei prodotti e processi aziendali, già avviato, che porterà alla semplificazione delle modalità operative e a una velocizzazione del processo a beneficio sia delle imprese sia delle persone del Gruppo SACE. A fine 2023 sarà completata la digitalizzazione “end to end” di tre prodotti del Gruppo (dalla fase iniziale di richiesta, alla valutazione, al perfezionamento, fino alla gestione del prodotto), che consentirà un innalzamento del target dei beneficiari, grazie all’ampliamento dei criteri di accesso. Nel solco delle iniziative di ascolto e Co Design, SACE è stata al fianco di Startupitalia per la realizzazione di SIOS (StartupItalia Open Summit) 2023, Uso interno grande piattaforma di confronto e apertura al mondo delle startup che ha visto il coinvolgimento di oltre 1000 imprese.

Pilastro People

Il percorso di evoluzione del Gruppo SACE passa anche attraverso un nuovo modello organizzativo agile e skill-based e verso un nuovo stile di leadership sostenibile, fondato su un insieme di valori aziendali condivisi e disegnati con e per le persone del Gruppo: coraggio, attenzione alle persone, sostenibilità, trasparenza e spirito di squadra. Le aziende come SACE sono chiamate a rispondere sempre più velocemente ai cambiamenti in atto e per questo devono dotarsi di strutture agili e interconnesse, non gerarchiche, costruite attorno alle competenze e alle capacità umane piuttosto che attorno a ruoli o inquadramenti. Ed è per questo che SACE ha iniziato a implementare un modello organizzativo che supera il concetto tradizionale di “posto di lavoro”, investendo su up-skilling, re-skilling e cross-skilling. E a fianco a questo ha sviluppato un modello di leadership diffusa e sostenibile, basata su valori e attitudini quali coraggio, passione, empatia e capacità di ispirare. In questo contesto, nel primo semestre 2023, si inserisce la creazione della nuova area di People Care che ha l’obiettivo di guidare l’implementazione di un nuovo stile di leadership nel contesto del nuovo modello operativo, promuovere l’apprendimento esperienziale e la mobilità interna – superando il concetto di talent acquisition – affinché i colleghi possano esprimere al massimo i propri talenti, e sostenere la creazione di un ambiente di lavoro in cui diversità e inclusione siano un asset e a cui ciascun collega si senta orgoglioso e felice di appartenere.

INSIEME2025 individua nella sostenibilità il principio fondante dell’azione del Gruppo SACE, aprendo a un percorso di evoluzione profondo del modello aziendale. Questo si è tradotto concretamente nel primo semestre 2023 in una serie di cantieri trasversali che sono stati aperti e che hanno come obiettivo quello di introdurre valutazioni e misurazioni di impatto in tutte le decisioni e i processi e al tempo stesso di dare il medesimo impulso anche a tutti gli stakeholder di SACE, PMI in primis. In questi sei mesi, SACE ha iniziato a ridisegnare il proprio modello di business e organizzativo con l’obiettivo di mettere al centro l’impatto per la comunità in cui opera.