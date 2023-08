Mattel svela altri prodotti per celebrare Barbie The Movie

Mattel, ha annunciato un’espansione della collezione di prodotti Barbie The Movie ispirata al film BARBIE creato in collaborazione con Warner Bros. Pictures. Barbie The Movie, ora nelle sale, non solo ha catturato il cuore del pubblico di tutto il mondo, ma ha infranto numerosi record al botteghino superando il miliardo di dollari al botteghino globale e vedendo Greta Gerwig entrare nella storia come la prima donna a raggiungere il traguardo come regista solista.

La collezione ampliata presenta nuovi look indossati dai personaggi iconici di Barbie e Ken del film, oltre ad entusiasmanti aggiunte tra cui una bambola “Weird Barbie” ispirata all’amato personaggio e una confezione da 4 di Corvette Hot Wheels ispirate alle auto di Barbie e Ken in la pellicola.

“Siamo entusiasti di vedere quanto amore ed entusiasmo Barbie The Movie abbia già suscitato tra i fan”, ha dichiarato Lisa McKnight, Executive Vice President e Chief Brand Officer, Mattel. “Con le ultime edizioni della collezione, offriamo ai fan ancora più modi per immergersi in Barbie Land e celebrare i personaggi e le storie che vedono sullo schermo. Barbie continua a essere l’evento culturale dell’estate e, mentre tracciamo il percorso di Mattel, continuerà a fungere da icona di empowerment e ispirazione per le generazioni a venire”.

La collezione ampliata di prodotti Barbie The Movie include:

Barbie The Movie Ken Doll in abito da pattinaggio in linea: indossa una giacca senza maniche di ispirazione retrò, pantaloncini sportivi e visiera abbinata, ricreando l’iconico look da pattinaggio indossato nel film.

indossa una giacca senza maniche di ispirazione retrò, pantaloncini sportivi e visiera abbinata, ricreando l’iconico look da pattinaggio indossato nel film. Barbie The Movie Doll in abito da pattinaggio in linea: sfoggia un body fluo, pantaloncini da motociclista rosa elettrico con visiera abbinata e abbigliamento da skate verde fluo, ispirato all’iconico look da pattinaggio indossato da Margot Robbie nei panni di Barbie nel film.

sfoggia un body fluo, pantaloncini da motociclista rosa elettrico con visiera abbinata e abbigliamento da skate verde fluo, ispirato all’iconico look da pattinaggio indossato da Margot Robbie nei panni di Barbie nel film. Barbie The Movie Doll in tuta Pink Power: indossa una tuta color gomma da masticare, grandi occhiali da sole oversize, un foulard colorato e scarpe da ginnastica bianche con zeppa, ispirate a una delle scene iconiche del film.

indossa una tuta color gomma da masticare, grandi occhiali da sole oversize, un foulard colorato e scarpe da ginnastica bianche con zeppa, ispirate a una delle scene iconiche del film. Barbie The Movie Ken Doll indossa cappotto di pelliccia sintetica e gilet con frange nere: modella un gilet nero con frange da moto e una borsa da cintura “KEN” abbinata sotto il cappotto di pelliccia sintetica super swag, ricreando uno dei look cinematografici più indimenticabili di Ken.

modella un gilet nero con frange da moto e una borsa da cintura “KEN” abbinata sotto il cappotto di pelliccia sintetica super swag, ricreando uno dei look cinematografici più indimenticabili di Ken. Barbie The Movie Ken Doll indossa un abito western bianco e nero: incarna l’ultimo cowboy urbano in un abito western, tra cui una camicia ricamata bianca vintage, cappello da cowboy, stivali e cintura nera.

incarna l’ultimo cowboy urbano in un abito western, tra cui una camicia ricamata bianca vintage, cappello da cowboy, stivali e cintura nera. Barbie The Movie Weird Barbie Doll: indossa un abito rosa brillante con opere d’arte colorate e maniche a sbuffo, completo di stivali di pelle di serpente verde e capelli corti e arruffati per emulare una bambola che è stata “giocata con troppo”.

indossa un abito rosa brillante con opere d’arte colorate e maniche a sbuffo, completo di stivali di pelle di serpente verde e capelli corti e arruffati per emulare una bambola che è stata “giocata con troppo”. Hot Wheels Barbie Corvette 4-Pack da Barbie The Movie, set di 4 auto pressofuse in scala 1:64 premium: ispirate alle auto del film, ogni Corvette nel set da 4 è in scala 1:64 e ha decorazioni elevate esecuzione con pneumatici Real Riders e carrozzeria e telaio in metallo/metallo, inclusa una corvette gialla mai vista prima basata sull’auto che Ken guida nel film.

La collezione Mattel ampliata di prodotti Barbie™ The Movie si basa sul lancio iniziale di giugno 2023 di giocattoli cinematografici di UNO, Hot Wheels, Fisher-Price, MEGA e Barbie. Questi ultimi articoli sono disponibili in confezioni da collezione e sono disponibili per la prevendita ora presso i rivenditori a livello nazionale e Mattel Shop per un prezzo consigliato da $ 25 a $ 75.