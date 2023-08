Nissan ottimizza lo sviluppo del suo software automobilistico

La soluzione unificata che migliora la qualità, riduce i tempi di sviluppo e ottimizza le risorse Aras, fornitore della più importante piattaforma low-code per la progettazione, costruzione e gestione del ciclo di vita dei prodotti complessi, annuncia che Nissan, leader mondiale nel settore automobilistico ha selezionato Aras Innovator per semplificare la gestione delle varianti complesse di “software in-vehicle”. Questa decisione è stata presa in un momento in cui Nissan sta ampliando la sua produzione di veicoli elettrici per rispondere alla crescente richiesta da parte dei consumatori.

L’adozione dell’elettrificazione comporta numerosi vantaggi significativi, ma al contempo introduce nuove sfide nella gestione delle configurazioni riguardanti la funzionalità del software in-vehicle. Con l’aumento dell’elettrificazione da parte di Nissan, cresce anche la quantità di codice sorgente correlato, che supera ora le 100 milioni di righe per ogni veicolo. Sfruttando la piattaforma Aras Innovator per la gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM), Nissan ha raggiunto la capacità di sviluppare rapidamente nuove applicazioni per rispondere alle loro esigenze di business riuscendo ad implementare questi cambiamenti attraverso una minima modifica al codice

Grazie ad Aras Innovator, Nissan ha raggiunto i seguenti obiettivi:

-Miglioramento della qualità, riduzione dei tempi di sviluppo e ottimizzazione delle risorse

-Creazione di una soluzione unificata per la gestione di complesse varianti del software di

bordo che sostituisce diversi sistemi interni

-Eliminazione di errori e incongruenze derivanti dall’inserimento manuale delle informazioni

Hiroaki Nemoto, Nissan, ha dichiarato: “Aras Innovator, la piattaforma low-code model-based ci

aiuta ad adattarci alle evoluzioni del business e della tecnologia, permettendoci di far rispecchiare

queste evoluzioni all’interno della piattaforma senza interrompere il lavoro degli utenti e con una

necessità minima di modifica del codice.

Attualmente, ingegneri provenienti da diverse aree e team collaborano all’interno della piattaforma

e concorrono alla creazione del Digital Thread, il quale consente loro di mantenere collegati i requisiti iniziali con le relative soluzioni di design mediante l’utilizzo di sistemi altamente specializzati. impiegando sistemi altamente specializzati. Danni fa, questa idea era così ambiziosa e complessa che risultava difficile trovare soluzioni adeguate. Oggi Aras Innovator rende possibile il graduale raggiungimento di tali obiettivi grazie alle sue caratteristiche di apertura, capacità di integrarsi e di sviluppare nuove applicazioni.

Roque Martin (In foto), CEO di Aras, ha dichiarato: “Il passaggio alla produzione di auto elettriche ha reso più complesse le varianti di software in-vehicle. Produttori come Nissan hanno bisogno di una

soluzione integrata per una gestione efficace al fine di rimanere competitivi nel mercato delle auto

elettriche in rapida crescita. Grazie ad Aras Innovator, Nissan acquisisce una soluzione unificata che garantisce una configurazione coerente e priva di errori, rappresentando un passo fondamentale per il

conseguimento degli obiettivi di produzione di veicoli elettrici dell’azienda.