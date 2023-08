Rock‘n Pop cast: Trenitalia Tper e Loquis insieme per raccontare l’Emilia-Romagna dal finestrino del treno

Una voce per ispirare nuovi viaggi e nuovi itinerari, ma anche per scoprire qualcosa di inaspettato dietro quel percorso casa – lavoro o casa – scuola che oramai si conosce a memoria. È l’obiettivo di Rock’n Pop cast, il travel podcast nato dalla collaborazione fra Trenitalia Tper, la società che gestisce il trasporto regionale in Emilia-Romagna e Loquis, prima piattaforma al mondo di podcast verticale dedicata ai viaggi e ai viaggiatori.

Il progetto è stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipatao l’amministratore delegato di Trenitalia Tper Alessandro Tullio, il direttore commerciale di Loquis Cristian Iovino e l’autore nonché speaker podcast Marcello Targi Parmeggiani. Presente in conferenza stampa anche Andrea Lucchetta.

50 podcast suddivisi in cinque playlist – Motori, Enogastronomia, Cinema, Cultura e Luoghi, Musica, suoni e divertimento – per fornire al passeggero dei nuovi regionali Rock e Pop in viaggio in Emilia-Romagna notizie e curiosità sul territorio che sta attraversando. Un navigatore di storie per accompagnare lo sguardo del viaggiatore oltre il finestrino, verso luoghi ed esperienze tutte a portata di treno.

La peculiarità dei podcast è infatti la geo-localizzazione, che permette all’app gratuita Loquis di proporre quelli legati al territorio attraversato in quel momento dal treno. Un QR Code che gradualmente sarà presente a bordo dei treni regionali di Trenitalia Tper consentirà invece di accedere al canale di Trenitalia Tper e a tutte le playlist per scegliere la storia da ascoltare. Non solo, Rock’n Pop cast può essere ascoltato in qualunque momento e da qualunque luogo, per pianificare una vacanza futura o per il semplice piacere di scoprire qualcosa di più su questa regione.

Voci narranti saranno quella dell’ex pallavolista e ora commentatore sportivo Andrea Lucchetta, del giornalista e telecronista sportivo Carlo Vanzini e del copywriter e producer Marcello Targi Parmeggiani. On line da oggi i primi 30 podcast. La serie completa sarà disponibile entro la fine di agosto.

Il canale Rock’n Pop Cast di Trenitalia Tper si aggiunge al canale di Trenitalia In Arrivo a…Storie di destinazioni da non perdere, anch’esso disponibile su app Loquis.

Con questa iniziativa Trenitalia Tper vuole consolidare il ruolo sempre più importante del treno regionale per chi viaggia per turismo e contribuire a promuovere le tante peculiarità dell’Emilia-Romagna.

I mesi di giugno e luglio di quest’anno hanno registrato un incremento medio di passeggeri sui treni regionali di Trenitalia Tper di oltre il 10% rispetto al 2022: dai 6 milioni 534 mila dello scorso anno ai 7 milioni 200 mila del 2023. Nel mese di luglio l’incremento è stato del 12,5%.

Circa un milione i viaggiatori scesi nelle stazioni della Riviera Romagnola, pari a quasi il 5% in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Di questi poco più della metà ha avuto come destinazione finale Rimini o Ravenna, ma tutte le località comprese fra le due città insieme a Riccione e Cattolica evidenziano numeri significativi e una tendenza in crescita.

Il treno regionale – ha affermato Alessandro Tullio, amministratore delegato di Trenitalia Tper – è il mezzo di trasporto ideale per chi punta ad un turismo attivo e sostenibile. Essere sempre più vicini anche a questa categoria di passeggeri è importante. Per questo, accanto agli investimenti per nuovi treni e nuovi servizi – destinati a tutti i nostri passeggeri – puntiamo anche ad arricchire l’esperienza di viaggio condividendo informazioni sulle destinazioni e ispirando le persone nella scelta della loro prossima meta. La collaborazione con Loquis, prima piattaforma al mondo di travel podcasting, va proprio in questa direzione e si aggiunge alla nuova guida L’Emilia-Romagna in treno realizzata con Giunti Editore.

Loquis è la prima ed unica piattaforma di “travel podcasting” presente oggi sul mercato – ha ricordato Cristian Iovino, direttore commerciale di Loquis. La sua particolarità principale è quella di sfruttare la geolocalizzazione, per proporre racconti sui luoghi in cui si trova l’utente. Oltre 500 i canali presenti, 6 lingue disponibili e oltre 400 mila podcast sparsi in giro per il mondo. Dati Ipsos del 2022 ci dicono che 3 italiani su 10 ascoltano podcast sui mezzi di trasporto. Per questo siamo convinti che il nuovo canale di Trenitalia Tper contribuirà in modo efficace a promuovere l’Emilia Romagna e una modalità sostenibile per andare alla sua scoperta.