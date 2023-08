La Joint Board of Appeal dell’ESA respinge il ricorso di Euroins Insurance Group AD contro l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali

La Joint Board of Appeal (“The Board”) delle Autorità europee di vigilanza (ESA) ha deciso all’unanimità che il ricorso proposto da Euroins Insurance Group AD (“Euroins”) contro l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) è inammissibile. Il ricorso è stato proposto in relazione ad un Rapporto EIOPA di valutazione della valutazione delle riserve tecniche di Euroins.

Euroins ha chiesto alla commissione di ricorso di annullare il rapporto EIOPA in quanto, secondo Euroins, l’EIOPA ha agito in eccesso rispetto ai suoi poteri regolamentari e ha violato i diritti di Euroins Romania nonché i principi di proporzionalità, indipendenza, obiettività e trasparenza.

Il Board ha rilevato che il rapporto EIOPA non ha avuto un effetto giuridicamente vincolante per le autorità nazionali e quindi non può essere contestato. Il Collegio ha inoltre concluso che il ricorrente può impugnare, dinanzi ai tribunali nazionali, le decisioni delle autorità nazionali adottate sulla base del Rapporto EIOPA.