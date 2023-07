Self Group rileva Avantech

Self Group, tra le principali società in Italia nella realizzazione di stampi di termoformatura per materie plastiche, ha finalizzato l’accordo per rilevare il controllo totale di Avantech, azienda leader negli Stati Uniti nella progettazione di stampi rotazionali nel settore della plastica, ed espande così il proprio business oltreoceano. L’operazione, del valore previsto vicino a 8 milioni di euro, è stata possibile anche grazie all’apporto di Friulia, la finanziaria della Regione Friuli Venezia Giulia, che ha contribuito con un investimento totale di 1,5 milioni. L’acquisizione rientra nella strategia di medio-lungo periodo di Self Group, volta a una continua crescita creando uno dei maggiori gruppi del settore che oggi può contare su un fatturato aggregato di circa 14 milioni di euro. Con l’intervento il gruppo potrà contare sulle sinergie tra lo storico stabilimento dell’azienda a Rivignano Teor (Udine) e il nuovo headquarter Usa a Baxter (Minnesota), che occupano complessivamente una superficie totale di 8.300 mq, impiegando 83 risorse altamente specializzate.