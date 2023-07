Cnh Industrial, ricavi a 11,9 mld di dollari

Il gruppo Cnh Industrial ha chiuso il primo semestre del 2023 con un utile netto di 1,196 miliardi di dollari, in crescita del 35% sullo stesso periodo del 2022. Tra gli altri dati, i ricavi si sono attestati a 11,9 miliardi di dollari (+11% rispetto all’anno precedente), con un risultato operativo adjusted delle attività industriali di 1,377 miliardi. Il risultato diluito per azione adjusted è di 0,87 dollari.

Nel solo secondo trimestre 2023 il gruppo ha registrato un utile netto record pari a 710 milioni di dollari.

“Il team di Cnh Industrial ha realizzato ottimi risultati nel secondo trimestre – ha commentato il Ceo Scott Wine (nella foto) – capitalizzando sui favorevoli fondamentali dei mercati e su una solida esecuzione operativa. Il nostro segmento Agriculture ha registrato margini da record e, per il primo trimestre nella nostra storia, le vendite nette nel segmento Construction hanno superato 1 miliardo di dollari. Cnh Business System sta diventando un vero e proprio modello gestionale per stimolare i nostri dipendenti a migliorare i processi e ridurre i costi non necessari. Stiamo continuando nell’azione di trasformazione del business e incrementando i nostri investimenti in tecnologia per orientare la crescita e migliorare i margini through-cycle”.

Il gruppo conferma le prospettive per il 2023 riguardo alle Attività industriali, con ricavi di vendita netti in crescita tra l’8% e l’11% rispetto all’anno precedente, free cash flow delle attività industriali tra 1,3 e 1,5 miliardi di dollari e spese di ricerca e sviluppo e spese in conto capitale pari a circa 1,6 miliardi di dollari.