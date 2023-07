Mohawk Industries, cala il fatturato

Mohawk Industries, Inc. (nella foto, il presidente e ceo Jeffrey Lorberbaum) ha annunciato un utile netto del secondo trimestre 2023 di 101 milioni di dollari e un utile per azione (“EPS”) diluito di 1,58 dollari. L’utile netto rettificato è stato di 176 milioni di dollari e l’EPS rettificato di 2,76 dollari, escludendo gli oneri di ristrutturazione, acquisizione e altri costi. Il fatturato netto per il secondo trimestre del 2023 è stato di 3,0 miliardi di dollari, con un calo del 6,4% rispetto al trimestre precedente e del 9,6% rispetto all’anno precedente a valuta e giorni costanti. Per il secondo trimestre del 2022, il fatturato netto è stato di 3,2 miliardi di dollari, l’utile netto di 280 milioni di dollari e l’EPS di 4,40 dollari. L’utile netto rettificato è stato di 281 milioni di dollari e l’EPS rettificato di 4,41 dollari, escludendo gli oneri di ristrutturazione, acquisizione e altri costi.

Per il semestre terminato il 1° luglio 2023, gli utili netti e l’EPS sono stati rispettivamente di 181 milioni di dollari e 2,84 dollari. L’utile netto rettificato è stato di 288 milioni di dollari e l’EPS rettificato di 4,51 dollari, escludendo gli oneri di ristrutturazione, acquisizione e altri costi. Per i primi sei mesi del 2023, il fatturato netto è stato pari a 5,8 miliardi di dollari, con un calo del 6,7% rispetto al trimestre precedente e del 9,0% rispetto all’anno precedente, a valuta e giorni costanti. Per il semestre terminato il 2 luglio 2022, il fatturato netto è stato di 6,2 miliardi di dollari, l’utile netto di 526 milioni di dollari e l’EPS di 8,17 dollari; l’utile netto rettificato è stato di 527 milioni di dollari e l’EPS rettificato di 8,18 dollari, escludendo gli oneri di ristrutturazione, acquisizione e altri costi.