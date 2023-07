Gli stranieri vanno matti per l’Italia

L’Italia è tornata a brillare come meta ambita per le vacanze estive degli europei, e i dati lo confermano senza ombra di dubbio. Agosto 2023 si presenta come un mese record per il turismo, superando i livelli pre-pandemia e gli stessi numeri dell’anno scorso.

Il potente motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it ha rivelato che le ricerche per le vacanze estive di quest’anno sono aumentate del 37% rispetto al 2019 e del 14% rispetto all’anno scorso. Gli utenti dedicano il 62% in più di tempo alla ricerca delle soluzioni perfette, cercando diverse opzioni di budget e date alternative per trovare l’offerta più adatta alle loro esigenze.

Le ragioni di questo boom del turismo in Italia sono molteplici. Il Paese offre un clima favorevole con tanto sole, numerose spiagge incantevoli, un ricco patrimonio culturale e tradizioni secolari, senza dimenticare l’ampia scelta di prelibatezze enogastronomiche. Inoltre, gli alloggi e le infrastrutture italiane si dimostrano convenienti rispetto ad altre mete turistiche.

Milano, Roma, e Venezia spiccano tra le città italiane preferite dai viaggiatori europei. Milano è la meta più ambita dai turisti britannici e si colloca al secondo posto per gli spagnoli, olandesi e portoghesi, mentre Roma continua a essere una delle città più visitate dagli europei, con i francesi, spagnoli, olandesi e portoghesi che la scelgono come loro preferita. Venezia è altrettanto popolare, attrattiva soprattutto per spagnoli e portoghesi.

Anche le isole italiane non sono da meno. La Sicilia si conferma la meta più desiderata dagli europei per le sue spiagge paradisiache, con Catania e Palermo al primo e secondo posto tra le preferenze dei turisti tedeschi, francesi, inglesi, spagnoli, olandesi e portoghesi. La Sardegna, con Cagliari, Olbia e Alghero, è anch’essa una delle mete estive preferite sia dagli europei che dagli italiani.

La Toscana, con Firenze e Pisa, si aggiunge alla lista delle regioni italiane amate dai turisti. Firenze attrae soprattutto spagnoli e portoghesi, mentre Pisa è molto gettonata dai britannici e dagli olandesi.

Ignazio Ciarmoli, direttore Marketing di Jetcost, ha sottolineato l’entusiasmo senza precedenti degli europei per le vacanze estive del 2023, che hanno contribuito a superare tutti i record precedenti. L’Italia, con la sua offerta culturale, tradizioni, feste popolari, spiagge incantevoli, cibo delizioso e alloggi convenienti, è senza dubbio uno dei principali destini turistici mondiali, posizionandosi al secondo posto nelle preferenze degli europei